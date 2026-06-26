Sedláčková (Motoristé): České obyvatelstvo je inteligentní, ve vedru si poradí

Vidím na internetu samé stížnosti, jak vláda nekomunikuje vedra a jak jí nezáleží na životech lidí. A jaká to je hrůza, protože všechny ostatní státy samozřejmě vedra s lidmi komunikují a nenechají je umírat!
Tak já teda začnu, jo?
Je léto. V létě jsou občas vedra. (Ano, i vedra blížící se 40 stupňům celsia.)
Ve vedru je dobré více pít. Nejlépe neochucenou čistou vodu, minerálku, nebo třeba vlažný mátový čaj.
Taky je dobré občas jíst. Lehká jídla, jako například saláty.
Je fajn si dát občas vlažnou sprchu. A když jedete k vodě, nezapomeňte na opalovací krém.
Vyměnit peřiny za deky.
Udržujte se, pokud to lze, ve stínu. Například zatemňovací závěsy nebo poloprůsvitné záclony udělají u vás doma divy.
Vláda si je veder v létě vědoma. A dokonce si je v zimě vědoma zimou. A na podzim padajícím listím ze stromů. A na jaře kvetoucím kvítím.
Vláda si myslí, že české obyvatelstvo je natolik inteligentní, že to všechno ví a když neví, tak se zeptá. Vláda si myslí, že jestli tohle musí v zahraničí komunikovat jiné vlády svým obyvatelům, aby nezemřeli, tak... radši nic.
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