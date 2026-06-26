Mašek (ANO): Kolář nikde nebyl, nikam nejezdí, jen prezidentovi vyřizuje SMS komunikaci

27.06.2026 13:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Petru Kolářovi na Pražském hradě.

Mašek (ANO): Kolář nikde nebyl, nikam nejezdí, jen prezidentovi vyřizuje SMS komunikaci
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jiří Mašek (ANO)

Tak nás pan Kolář – ano, ten samý Kolář, o kterém prezident Pavel prohlásil, že „Jediný Kolář, který bude mít na Hradě nějaké slovo, bude protokolář.“ – najednou zahrnuje dlouhým vysvětlováním, že se nikdy, ani na zlomek vteřiny, neuvažovalo o tom, že bude součástí prezidentova doprovodu na summit NATO. A že prý nebyl ani na žádném jiném summitu NATO jako člen prezidentovy delegace.

No dobře. Ale kdo se na to vůbec ptal?

Proč ta potřeba všechno tak vehementně popírat?

Má snad pocit, že se ho může dotknout rozhodnutí Ústavního soudu?

On je prezident?

Nebo proč najednou cítí nutnost veřejnosti vysvětlovat něco, co údajně nikdy nebylo na stole?

Přijde mi to spíš úsměvné než přesvědčivé.

Dobře, tak tedy na summit nepojedete. Fajn. Ale tím přece nekončí otázky ohledně vašeho vlivu. Skutečně chcete tvrdit, že nemáte žádný vliv na zahraniční politiku prezidenta? Že se nijak nepodílíte na přípravě jeho vystoupení, projevů nebo stanovisek?

Celé tohle vysvětlování o cestách a necestách na summit je jen odvádění pozornosti od podstaty.

Ježišmarja, to mi ale spadl kámen ze srdce! Takže vy jste vlastně takový rádce-nerádce. Nikde nejste, za nic nemůžete, na ničem se nepodílíte... ale přesto se kolem Hradu pohybujete už roky a vaše jméno se objevuje prakticky u každé důležité zahraničněpolitické debaty.

To je opravdu pozoruhodná historka.

Vy jste si ho na ten Hrad vlastně jen přivedl za ruku a vyřizujete mu SMS komunikaci. Chápu to dobře?

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
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Mašek , ANO

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Petru Kolářovi na Pražském hradě.