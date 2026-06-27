FESTMICHAEL 2026 zaplnil náměstí Míru studentským uměním

27.06.2026 7:25 | Komentář
autor: Karel Výborný

Tradiční přehlídka FESTMICHAEL, kterou už sedmnáct let pořádá Střední a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby Michael, představila nejlepší práce svých studentů široké veřejnosti. Vernisáž výstavy, která se uskutečnila 9. června, přilákala kromě studentů, pedagogů a absolventů také řadu náhodných kolemjdoucích.

FESTMICHAEL 2026 zaplnil náměstí Míru studentským uměním
Foto:
Popisek:

Nejlepší studenti si kromě hlavní symbolické ceny – skleněné žárovky představující nápad a kreativitu, odnesli i významné finanční dary. Celkově škola rozdala nadaným studentům částku 476 770 korun. Další hodnotné ceny obdrželi ocenění od sponzorů akce.

Letošní ročník akce nesl téma „Evropské kultury“. “. Studenti se ve svých pracích zamýšleli nad tím, zda si jednotlivé evropské národy zachovávají svou identitu a jaké rozdíly mezi nimi stále existují. Návštěvníci mohou na náměstí Míru vidět širokou škálu studentské tvorby – od fotografií a grafických návrhů až po interiérové koncepty. V kině Lucerna proběhla projekce krátkých filmů studentů oboru Filmová tvorba. „Byla by škoda, kdyby různorodost, která je pro Evropu typická, zmizela. Zajímalo nás, jestli jsou studenti v dnešním globalizovaném světě schopni postřehnout odlišnosti evropských kultur. Tato výstava dokazuje, že ano. Vystavené práce velmi trefně, a navíc často s humorem, vystihují charakteristiky jednotlivých národů,“ říká ředitelka školy Monika Hrubešová.

O vítězích rozhodla porota složená z výrazných osobností české umělecké scény. Zasedli v ní fotograf Tomáš Třeštík, vedoucí oboru Fotografická tvorba na Akademii Michael, fotograf Karel Cudlín, grafik Martin Strnad a Lukáš Drozd ze studia Tempus Design. Filmovou tvorbu hodnotili režisér Vladimír Michálek, vedoucí oboru Filmová tvorba na Akademii Michael, producent Krištof Igor a vedoucí výroby České televize Gabriela Hájková.

Venkovní výstava na náměstí Míru bude pro veřejnost přístupná až do 9. července 2026.

Záštita akce

FESTMICHAEL 2026 se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR, radního hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času Antonína Klecandy a starosty Prahy 2 Jana Korsesky.

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

  • KDU-ČSL
  • zastupitel města
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Více o akci a o oborech Školy Michael a Akademie Michael najdete na https://www.festmichael.cz, www.skolamichael.cz, www.akademiemichael.cz.

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Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Rusko

Váš straník Štefec tvrdí, že díky válce na Ukrajině vypilovává Rusko svou válečnou politiku (on jí teda nazývá obranou), a že Evropa jen rozdmýchává válku a může se stát, že na to doplatíme válkou. Ale kde jako strana, protože to, co tvrdí on, tvrdíte všichni berete jistotu, že když teď Rusko vyhraj...

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