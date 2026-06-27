FESTMICHAEL 2026 zaplnil náměstí Míru studentským uměním

Nejlepší studenti si kromě hlavní symbolické ceny – skleněné žárovky představující nápad a kreativitu, odnesli i významné finanční dary. Celkově škola rozdala nadaným studentům částku 476 770 korun. Další hodnotné ceny obdrželi ocenění od sponzorů akce.
Letošní ročník akce nesl téma „Evropské kultury“. “. Studenti se ve svých pracích zamýšleli nad tím, zda si jednotlivé evropské národy zachovávají svou identitu a jaké rozdíly mezi nimi stále existují. Návštěvníci mohou na náměstí Míru vidět širokou škálu studentské tvorby – od fotografií a grafických návrhů až po interiérové koncepty. V kině Lucerna proběhla projekce krátkých filmů studentů oboru Filmová tvorba. „Byla by škoda, kdyby různorodost, která je pro Evropu typická, zmizela. Zajímalo nás, jestli jsou studenti v dnešním globalizovaném světě schopni postřehnout odlišnosti evropských kultur. Tato výstava dokazuje, že ano. Vystavené práce velmi trefně, a navíc často s humorem, vystihují charakteristiky jednotlivých národů,“ říká ředitelka školy Monika Hrubešová.
O vítězích rozhodla porota složená z výrazných osobností české umělecké scény. Zasedli v ní fotograf Tomáš Třeštík, vedoucí oboru Fotografická tvorba na Akademii Michael, fotograf Karel Cudlín, grafik Martin Strnad a Lukáš Drozd ze studia Tempus Design. Filmovou tvorbu hodnotili režisér Vladimír Michálek, vedoucí oboru Filmová tvorba na Akademii Michael, producent Krištof Igor a vedoucí výroby České televize Gabriela Hájková.
Venkovní výstava na náměstí Míru bude pro veřejnost přístupná až do 9. července 2026.
Záštita akce
FESTMICHAEL 2026 se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR, radního hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času Antonína Klecandy a starosty Prahy 2 Jana Korsesky.
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Více o akci a o oborech Školy Michael a Akademie Michael najdete na https://www.festmichael.cz, www.skolamichael.cz, www.akademiemichael.cz.
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