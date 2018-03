Česká národní banka: Monitoring centrálních bank

Monitoring pravidelně pokrývá události měnověpolitického rázu ve významných centrálních bankách (americký Federal Reserve System, Evropská centrální banka a britská Bank of England), ve vybraných centrálních bankách zemí Evropské unie cílujících inflaci (švédská Sveriges Riksbank, maďarská Magyar Nemzeti Bank a polská Narodowy Bank Polski), a ve významných centrálních bankách ze zemí mimo Evropskou unii, jež se rovněž pohybují v režimu cílování inflace (novozélandská Reserve Bank of New Zealand, norská Norges Bank a švýcarská Schweizerische Nationalbank, jež byly zařazeny v roce 2009, a kanadská Bank of Canada, která byla přidána v roce 2016).

Monitoring centrálních bank mimo jiné obsahuje stručný přehled vývoje základních ukazatelů důležitých z pohledu centrální banky, kalendář očekávaných událostí na nejbližší tři měsíce a sumář nejdůležitějších událostí, které se na poli měnové politiky odehrály v uplynulých třech měsících. Téma pod lupou se věnuje vybrané aktuální problematice uplynulých třech měsíců. Každé číslo monitoringu centrálních bank je pak zakončeno vybraným projevem významného zahraničního centrálního bankéře.

Monitoring centrálních bank za první čtvrletí roku 2018 najdete ZDE.

Psali jsme: Guvernér ČNB Rusnok: Růst české ekonomiky v letošním roce i příští rok bude přesahovat 3 % Česká národní banka: Počet padělaných bankovek loni opět klesl Česká národní banka: Inflační očekávání finančního trhu ČNB: Mince připomene 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva