Česká pošta: Informace pro klienty SIPO

S ohledem na situaci týkající se společnosti One Energy & One Mobile, a.s., která dle sdělení operátora trhu OTE, a.s., pozbyla oprávnění dodávat plyn a elektřinu zákazníkům, přistoupila Česká pošta k ukončení předepisování plateb této společnosti v rámci služby SIPO počínaje měsícem dubnem.

Pokud by tedy ze strany One Energy & One Mobile, a.s., u České pošty, s.p., vznikl požadavek na zařazení platby do SIPO v měsíci dubnu či následujícím období, Česká pošta nebude tento požadavek realizovat. Případné dubnové i následné platby SIPO vůči One Energy & One Mobile, a.s., budou zastaveny, a to aniž by si klient musel o to žádat.

Česká pošta doporučuje klientům, kteří využívali k platbě elektřiny a plynu odebíraných od společnosti One Energy & One Mobile, a.s., službu SIPO, aby kontaktovali uvedenou společnost, resp. nového dodavatele těchto služeb, za účelem vypořádání plateb za tyto služby a nastavení plateb pro další období.

autor: Tisková zpráva