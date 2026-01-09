Kavij (KSČM): Mlžení první dámy je podobné mlžení agenta Pávka

Nazvat ji vyžírkou. A zatímco například medium Extra.cz uvádí, že v letech 1986 až 1990 studovala Vysokou vojenskou pedagogickou školu v Bratislavě, na webových stránkách Pražského hradu je v životopise jejího jména uvedeno, že v letech 1986-1990 absolvovala Akademii ozbrojených sil v Bratislavě!
Zřejmě akademie ozbrojených sil působí více honosněji a vojensky oproti názvu vojenská pedagogická škola, navíc když její vznik se datuje až k 1. lednu 1990 (po převratu), navíc přejmenováním z tehdejší Vojenskopolitické akademie Klementa Gottwalda v Bratislavě, kde současná první dáma ČR, tehdejší Eva Zelená, v roce 1986 nastoupila.
Spíše jde ale o mlžení, stejně jako u jejího manžela Petra Pavla, agenta Pávka, které skvěle uplatňoval v prezidentské volební kampani, kdy musel reagovat na časté dotazy týkající se jeho období do roku 1989. Období spojené s členstvím v KSČ a jeho působením v tehdejší ČSLA.
Závěrem snad, že paní Pavlová se v současné demokratické společnosti nemá za co stydět. Navíc své hříchy mládí a oddanost tehdejšímu socialistickému zřízení si stejně jako současný hradní vládce ohánějící se především v těchto dnech dodržováním ústavnosti, na rozdíl od dezolátů a proruských švábů již dávno také odpracovala!
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.