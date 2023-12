Česká pošta: Ježíškova pošta letos už potřicáté oráží vánoční psaní

reklama

Neméně oblíbená jsou razítka s motivem Betlémského světla, která se oráží hned ve třech městech – v Praze, Brně a v Olomouci a konečně razítko s textem PF 2024 bude k dispozici na Pražském hradě.

Ježíškova pošta na Božím Daru

Ježíšek na poště Partner na Božím Daru letos svou „poštovní kancelář“ otevírá 1. prosince a listovní zásilky v ní bude orážet speciálním razítkem až do 23. prosince. To letošní je z dílny výtvarníka Jana Ungráda a zdobí jej motiv vznášejícího se anděla, který drží stuhu s nápisem BOŽÍ DAR. Zájem o psaní s razítkem ježíškovy pošty je každoročně veliký. Této mimořádné akce využívají kromě filatelistů také školy, mateřské školky, nákupní centra a firmy, které zasílají hromadně zásilky k oražení příležitostným razítkem. Za rok 2023 bylo přijato 313 kg pošty, z tohoto množství bylo 66 594 vánočních pohledů a 2612 kusů dopisů vnitrostátních i zahraničních. Pohledy či dopisy se posílají kromě České republiky do Ruska, Slovenska, Austrálie nebo Číny.

Pokud také chcete získat „ježíškovské“ razítko nebo jím obdarovat své blízké, stačí když své dopisy či pohledy vhodíte do „ježíškovské“ schránky na Božím Daru nebo předáte přímo na přepážce pošty Partner. Další možností je vložit pohledy či dopisy s nalepenou známkou, nadepsanou adresou a pozdravem do obálky a zaslat na adresu Vánoční pošta, Boží Dar 1, 36262 Boží Dar. Tam obálku otevřou, vložené zásilky orazí a přijmou je do přepravy. Adresáti pak obdrží vánoční pohled s vánoční známkou a příležitostným razítkem.

Betlémské světlo

Sedmým rokem také můžete získat na svou zásilku příležitostné poštovní razítko s textem Betlémské světlo, a to u příležitosti dovezení Betlémského světla skauty do České republiky. Razítka budou k dispozici na třech poštách ve třech městech Praha 1, Brno 2 a Olomouc 2. Letošní podoba razítka zůstává stejná jako v předchozích letech - v obrazu razítka je umístěno logo akce Betlémské světlo, tedy skautská lilie a kometa s motivem svíčky. Razítka budou orážena poštami Praha 1, Brno 2 a Olomouc 2 od soboty 16. 12. 2023, kdy světlo dorazí do České republiky do 23. 12. 2023. Autorem razítek používaných ve stejné podobě i v předchozích letech je Tomáš Říha.

Posledním, ale neméně oblíbeným razítkem je to novoroční, používané u příležitosti nadcházejícího konce roku, kterým si nechávají své zásilky orážet návštěvníci Pražského hradu. Na tamní pobočce České pošty bude od 15. 12. 2023 k dispozici příležitostné poštovní razítko s textem PF 2024. V obrazové části razítka se nachází architektonický detail z třetího nádvoří Pražského hradu a jeho autorem je opět Tomáš Říha. Zájemci ho mohou využít od 15. 12. do 23. 12. 2023 a od 27. 12 2023 do 2. 1. 2024 na Poště 119 00 Praha 012 – HRAD.

Psali jsme: Dostupné služby státu nebo rozdělení na státní a logistickou část. Česká pošta má detailní plán transformace Česká pošta: Poštovní problémy v Aši se začínají skutečně řešit Česká pošta: Vánoce se blíží, šmejdi se probouzejí Česká pošta: Balíkovna rozšířila svou nabídku o doručování na adresu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE