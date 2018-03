Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: Cukrovka, sladký zabiják

Počet nemocných v posledních letech stoupá, bez ohledu na věk nebo pohlaví. Pro usnadnění života s diabetes můžete využít i příspěvek zdravotní pojišťovny.

O cukrovce hovoříme v případě, kdy si tělo neumí poradit s nadměrným množstvím cukru. Příčinou je nedostatek inzulínu, hormonu produkovaného ve slinivce břišní, který má cukry štěpit. Existují dva typy cukrovky. Diabetes I. typu vzniká právě nedostatečnou produkcí inzulinu. U cukrovky II. typu je tělo na účinnost inzulínu rezistentní. Tkáně vůči němu mají sníženou citlivost, a proto se musí hormony dodávat ve větším množství. Cukrovka může vyústit v celou řadu závažnějších onemocnění, jako jsou nemoci srdce, selhání ledvin či amputace nohou.

Podle statistik se v roce 2015 léčilo v ČR s tímto onemocněním téměř 860 tisíc pacientů, což znamenalo, že za pět let přibylo 150 tisíc diabetiků. Od roku 1980 narostl počet nemocných cukrovkou 2,5 krát. Pokud by počet diabetiků přibýval podobným tempem jako nyní (tj. zhruba 10 tisíc/rok), bude v roce 2035 postižen tímto onemocněním každý desátý občan ČR. Přitom prevence vzniku diabetu je do určité míry možná. Spočívá v racionálním stravování, udržování normální tělesné hmotnosti a dostatku pohybové aktivity.

Zvyšování počtu lidí, kteří se léčí s cukrovkou, se promítá i do nákladů zdravotních pojišťoven. „Ještě v roce 2010 byly náklady na diabetes ve výši zhruba 568 milionů korun, a týkaly se celkem 66 768 pojištěnců. V roce 2016 pak byly náklady už bezmála 851 milionů korun na 82 934 pojištěnců,“ potvrzuje trend Elenka Mazurová, tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nově letos přispěje pro usnadnění života s diabetes částkou až 500 Kč. „Příspěvek je určen na nákup produktů a pomůcek pro diabetiky, třeba na dezinfekci kůže před odběrem krve k zjištění hodnoty glykemie pomocí glukometru či k dezinfekci kůže před aplikací inzulínu,“ vypočítává mluvčí Mazurová.

Čerpat příspěvek od ČPZP je možno také na nákup testovacích proužků pro zjištění glukózy/ketonů v moči, na nákup příslušenství k inzulínové pumpě (baterie, zásobníky inzulínu), na diagnostické proužky pro stanovení hodnot glukózy v krvi, zakoupené nad rámec hrazeného množství, na jehly a na glukometr. Příspěvek lze uplatnit také na speciální obuv pro diabetiky zakoupenou v lékárně nebo v prodejně zdravotnických potřeb (popř. přímo u výrobce).

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje více než 1,2 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má aktuálně 111 poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní programy plné výhod, slev a bonusů.

Psali jsme: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: Pády malých cyklistů odnáší nejvíce hlava ČPZP využije pro komunikaci s klienty automat ČPZP vrátí pojištěncům přes 6 milionů Kč za léky a doplatky ČPZP podporuje prevenci onemocnění infekčními chorobami příspěvky na očkování

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva