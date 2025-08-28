Pivo Rakušana s Fialou „za stovky miliard“. Vztek probublal

28.08.2025 7:48 | Monitoring

Premiér Petr Fiala (ODS) a jeho vicepremiér Vít Rakušan (STAN) se sešli na pivu. A dohodli se na tom, že ani STAN, ani nikdo z koalice SPOLU, tedy nikdo od ODS, lidovců a TOP 09 nevstoupí do koalice s Babišem. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib nedorazil. Schůzku označil za prázdné gesto. Na sociálních sítích tato akce vyvolala značný rozruch.

Pivo Rakušana s Fialou „za stovky miliard“. Vztek probublal
Foto: Screen X Víta Rakušana
Popisek: Pánové Petr Fiala a Vít Rakušan se sešli na pivu. Za účasti fotografů

Premiér Petr Fiala (ODS) a jeho vicepremiér Vít Rakušan (STAN) se sešli na pivu. A dohodli se na tom, že ani STAN, ani nikdo z koalice SPOLU, tedy nikdo od ODS, lidovců a TOP 09 nevstoupí do koalice s Babišem. Na sociálních sítích tato akce vyvolala značný rozruch.

„Nejdiskutovanější pivo týdne je na stole,“ napsal k fotce s Fialou u piva Rakušan.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Bc. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bývalý šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš hned přidal poznámku. „Ta dvě piva stála české daňové poplatníky stovky miliard korun,“ konstatoval.

 

 

Anketa

Která herečka je lepší?

3%
97%
hlasovalo: 8466 lidí
 Blogerka Eva Štěpánková se přidala. „Úplně zbytečná schůzka, díky Zdeňku Hřibovi, že tam nešel. Co jste tím chtěli dokázat?“ ptala se nevěřícně.

Rakušan jí odpověděl:

„Že se sice můžeme pohádat třeba o rozpočtu, ale přesto jsme schopni se spolu jako dva lidi potkat a normálně bavit. Podle mě je to důležitý signál naděje, že po volbách tu může být i normální vláda. To, že se pan Hřib rozhodl nepřijít, respektuju,“ konstatoval.

Jenže Štěpánkové to nestačilo. A přidala ještě jednu poznámku. „A ve čtvrtek představíte podle mediálního vyjádření Farského, Dvořáka atd. ‚drsnou‘ část kampaně, kde budete hlavně útočit na ODS?“ kroutila hlavou.

 

 

Právník Tomáš Nielsen, spoluzakladatel strany PRO Jindřicha Rajchla, ve které již není členem, připomenul, kolik tam předsedové ODS a STAN měli fotografů, což naznačuje, jak byla tato schůzka spontánní. „…fotografů tam jistě bylo hodně. A voliči jistě ocení pocit autentičnosti. Tak snad jste se nerozhádali v tom, že Babiš je zlo a chcete na západ,“ podotkl s nádechem ironie.

 

 

Hlavní editor nakladatelství Bourdon František Kalenda položil prostou otázku. „Že se tak blbě ptám, nestačilo se potkat na vládě?“

 

 

Majitelem nakladatelství Bourdon je dlouholetý politik Ivan Pilip, dnes také spisovatel a komentátor veřejného dění kupříkladu v Latinské Americe, kde také žil.

V roce 2024 veřejným prostorem proletěla kauza vydání/nevydání knihy Nevratné poškození, ve které se zpochybňuje transgenerová identita a kterou odmítlo vydat nakladatelství Albatros.

„Cancel culture, vítej v Čechách,“ napsal k tomu v březnu 2024 na sociální síti X. Pilip tehdy oznámil, že se knihu pokusí vydat. A nakonec kniha vyšla. 

 

 

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

81%
12%
7%
hlasovalo: 7422 lidí
 Přes všechnu kritiku a ironické poznámky se pánové dočkali i pochvaly. Konkrétně od europoslankyně za STAN Danuše Nerudové, která se ve vzpomínkách vrátila k posezení u piva s dnešním prezidentem Petrem Pavlem. Tehdejší posezení u piva proběhlo v rámci kampaně před prezidentskými volbami a mělo naznačit, že Nerudová a Pavel potáhnou za jeden provaz, aby se prezidentem nestal Andrej Babiš (ANO).

„Něco mi to připomíná! Věřím ve šťastný konec!“ podotkla Nerudová. 

 

 

Psali jsme:

„Zákazy nefungují. Potřebujeme férová pravidla pro všechny návykové látky,“ říká expert na drogovou politiku Jindřich Vobořil
„Celý Černín čeká, až se Lipavský sbalí.“ Z diplomatických kruhů hřmí
Dohra Ševčíka s Jakobem. Přišla odpověď na důležitou otázku
„Vezu vám dobro.“ Holec se zaměřil na Rakušana. Ošklivě

 

Zdroje:

https://t.co/8FwxjQ4Qzu

https://t.co/LkXQlxogTx

https://twitter.com/Bourdon_knihy?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/danusenerudova/status/1960440821267755228?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Evaste8/status/1960599046424338875?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/f_kalenda/status/1960627089981288484?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ivan_pilip/status/1773306527266349261?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MarekStonis/status/1960415097622552883?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TomasNielsen1/status/1960416865710432626?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Fiala , ODS , Pavel , Pilip , pivo , STAN , volby , Rakušan , ANO , Kalenda , Stoniš , Nielsen , Nerudová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s názorem, že schůzka Fialy s Rakušanem neměla smysl?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Jste hrdý na to, že nemáte nic společného s koalicí SPOLU

A na to, že kandidujete se SPD hrdý jste? Já měl vždy za to, že jste spíš pravicový a nepopulističtí, což SPD není. A když jste tak hrdý na to, že jste Svobodní, jak si vysvětlujete, že strana sama má tak málo voličů a nepřekračujete sami 5% hranici?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pivo Rakušana s Fialou „za stovky miliard“. Vztek probublal

7:48 Pivo Rakušana s Fialou „za stovky miliard“. Vztek probublal

Premiér Petr Fiala (ODS) a jeho vicepremiér Vít Rakušan (STAN) se sešli na pivu. A dohodli se na tom…