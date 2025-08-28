Pivo Rakušana s Fialou „za stovky miliard“. Vztek probublal

Premiér Petr Fiala (ODS) a jeho vicepremiér Vít Rakušan (STAN) se sešli na pivu. A dohodli se na tom, že ani STAN, ani nikdo z koalice SPOLU, tedy nikdo od ODS, lidovců a TOP 09 nevstoupí do koalice s Babišem. Na sociálních sítích tato akce vyvolala značný rozruch.
„Nejdiskutovanější pivo týdne je na stole,“ napsal k fotce s Fialou u piva Rakušan.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Mgr. Bc. Vít Rakušan
Bývalý šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš hned přidal poznámku. „Ta dvě piva stála české daňové poplatníky stovky miliard korun,“ konstatoval.
Ta dvě piva stála české daňové poplatníky stovky miliard korun.— Marek Stoniš (@MarekStonis) August 26, 2025
Rakušan jí odpověděl:
„Že se sice můžeme pohádat třeba o rozpočtu, ale přesto jsme schopni se spolu jako dva lidi potkat a normálně bavit. Podle mě je to důležitý signál naděje, že po volbách tu může být i normální vláda. To, že se pan Hřib rozhodl nepřijít, respektuju,“ konstatoval.
Jenže Štěpánkové to nestačilo. A přidala ještě jednu poznámku. „A ve čtvrtek představíte podle mediálního vyjádření Farského, Dvořáka atd. ‚drsnou‘ část kampaně, kde budete hlavně útočit na ODS?“ kroutila hlavou.
A ve čtvrtek představíte podle mediálního vyjádření Farského, Dvořáka atd. "drsnou" část kampaně, kde budete hlavně útočit na ODS? ??— Eva Stepankova (@Evaste8) August 27, 2025
Právník Tomáš Nielsen, spoluzakladatel strany PRO Jindřicha Rajchla, ve které již není členem, připomenul, kolik tam předsedové ODS a STAN měli fotografů, což naznačuje, jak byla tato schůzka spontánní. „…fotografů tam jistě bylo hodně. A voliči jistě ocení pocit autentičnosti. Tak snad jste se nerozhádali v tom, že Babiš je zlo a chcete na západ,“ podotkl s nádechem ironie.
Asi ne. Ale fotografů tam jistě bylo hodně. A voliči jistě ocení pocit autentičnosti.— Tomas Nielsen (@TomasNielsen1) August 26, 2025
Tak snad jste se nerozhádali v tom, že Babiš je zlo a chcete na západ.
Hlavní editor nakladatelství Bourdon František Kalenda položil prostou otázku. „Že se tak blbě ptám, nestačilo se potkat na vládě?“
Že se tak blbě ptám, nestačilo se potkat na vládě? https://t.co/8FwxjQ4Qzu— František Kalenda (@f_kalenda) August 27, 2025
Majitelem nakladatelství Bourdon je dlouholetý politik Ivan Pilip, dnes také spisovatel a komentátor veřejného dění kupříkladu v Latinské Americe, kde také žil.
V roce 2024 veřejným prostorem proletěla kauza vydání/nevydání knihy Nevratné poškození, ve které se zpochybňuje transgenerová identita a kterou odmítlo vydat nakladatelství Albatros.
„Cancel culture, vítej v Čechách,“ napsal k tomu v březnu 2024 na sociální síti X. Pilip tehdy oznámil, že se knihu pokusí vydat. A nakonec kniha vyšla.
Cancel culture, vítej v Čechách.— Ivan Pilip (@ivan_pilip) March 28, 2024
Vzhledem k tomu, že kniha již musí být připravená k vydání, svolal jsem jako majitel nakladatelství @Bourdon_knihy redakční poradu a rozhodli jsme se nabídnout odkoupení práv a překladu. Pokud dojde k dohodě, knihu v ČR vydáme. pic.twitter.com/LkXQlxogTx
„Něco mi to připomíná! Věřím ve šťastný konec!“ podotkla Nerudová.
Něco mi to připomíná! Věřím ve šťastný konec!— Danuše Nerudová (@danusenerudova) August 26, 2025
autor: Miloš Polák