Česká televize: Na obrazovku míří tři dokumenty o dětském duševním zdraví

Filip Turek byl položen dotaz

Mimo svého pozvání jsem měl i pár vstupenek navíc, jednu jsem dal slečně, kterou jsem potkal v New Yorku, 2 jsem chtěl dát panu premiérovi pro něj a pana prezidenta, ale nějak jsem na to zapomněl. .. To jste jako dal vstupenku úplně cizímu člověku? Soudím, že se vám líbila nebo proč jako? A to, že j...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.