Česká televize: Výstava Večerníček slaví 60 let je prodloužena

09.09.2025 7:23 | Tisková zpráva

Výstavu Večerníček slaví 60 let už navštívilo více než 73 tisíc lidí. Pro velký zájem se prodlužuje až do 12. října 2025.

Česká televize: Výstava Večerníček slaví 60 let je prodloužena
Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova České televize na Kavčích horách

„Večerníček je ikonická postava, kterou všichni známe, a jsme rádi, že jsme mohli divákům připravit k jeho kulatým narozeninám krásnou výstavu. Že mají lidé Večerníčka rádi dokazuje i vysoká návštěvnost. I proto jsme se rozhodli výstavu prodlužit. Je to takový další dárek divákům České televize,“ uvedla vedoucí Komunikace, charity a mediálního partnerství ČT Jana Mrákotová.

Návštěvníci výstavy uvidí původní kulisy z večerníčků a další cenné fotografie, kresby a loutky. Těšit se mohou na interaktivní pohádkové zážitky, možnost vstoupit do světa Maxipsa Fíka, loupežníka Rumcajse, Manky a jejich synka Cipíska, pohrát si s Dášeňkou nebo zatančit s vílou Amálkou.

Anketa

Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?

4%
95%
1%
hlasovalo: 1788 lidí

Výstava přibližuje, prostřednictvím výtvarných návrhů, originálních kreseb, ilustrací a loutek, zástupce proslulé české školy animace, do které patřili například Jiří Trnka, Břetislav Pojar či Jan Švankmajer, i tvorbu jejich pokračovatelů. Ta je zastoupena plejádou významných českých scenáristů, výtvarníků a režisérů z oblasti televizní animované tvorby. Nechybí Zdeněk Miler, Radek Pilař, Václav Čtvrtek, Zdeněk Smetana, Adolf Born či Vladimír Jiránek.

Celkem sedm osobností letos převzalo Večerníčkův řád. Česká televize tyto ceny předala vůbec poprvé významným tvůrcům, kteří přispěli k výjimečné kvalitě a úrovni české tvorby pro děti. Mezi oceněnými je herec a hlasový interpret Jiří Lábus, dramaturgyně Marie Kšajtová, scenáristka Hana Lamková, režisér Michal Žabka, výtvarnice Lucie Dvořáková, animátor David Filcík a nejnověji i herečka Jiřina Bohdalová, která obdržela Večerníčkův řád 30. srpna během Dne otevřených dveří České televize.

„Řekla bych, že večerníčky a pohádky jsou to nejcennější, co jsem udělala. Když jsem mluvila s našimi diváky a posluchači v cizině, říkali mi, že na mých pohádkách se jejich děti učily česky. Byla jsem na to moc pyšná,“ prozradila legendární herečka.

Právě i ikonické postavičky, kterým dala Jiřina Bohdalová hlas, uvidíte i uslyšíte na výstavě. Kompletní informace o otevírací době, programu a vstupenkách jsou k dispozici na webových stránkách vecernicek60let.cz.

Psali jsme:

Česká televize: Lidský život? Náhoda ve vesmíru
Česká televize odsuzuje nenávistné projevy vůči pořadu Chi Chi na gauči a jeho tvůrcům
Česká televize: Podzim přinese silné příběhy, nové seriály i návraty hitů
Česká televize čeká na verdikt Nejvyššího soudu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Česká televize , historie , program , výstava , TZ

autor: Tisková zpráva

Tomio Okamura byl položen dotaz

Poslanci investovali do zbrojení. Nejvíce Hrnčíř (SPD)!!!

Tvrdíte, že si tato vláda nepřeje mír, protože politici těží se zbrojení. Ale podle všeho nejvíc do zbrojení investuje z českých poslanců právě váš člen, poslanec Hrnčíř. Jak to vysvětlíte? Jednal jste s ním o tom? Přijde mi, že jste pak všichni stejní, že jediné, o co vám jde jste vy sami a vaše pe...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Cukrovka souvisí se způsobem vaření bramborCukrovka souvisí se způsobem vaření brambor Pecky z ovoce rozhodně nevyhazujtePecky z ovoce rozhodně nevyhazujte

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Česká televize: Výstava Večerníček slaví 60 let je prodloužena

7:23 Česká televize: Výstava Večerníček slaví 60 let je prodloužena

Výstavu Večerníček slaví 60 let už navštívilo více než 73 tisíc lidí. Pro velký zájem se prodlužuje …