České Budějovice: Nechtěné dárky můžete v IGY vrátit do půlky ledna

„Obchodníci, které v IGY Centru máme, nad rámec svých zákonných povinností tyto možnosti nabízejí. Každá prodejna to řeší jinak, v některých obchodech dokonce viditelně informují o tom, že dárky zakoupené od počátku prosince lze vyměnit například do poloviny ledna nebo jiného konkrétního termínu. V každém případě je potřeba neotálet a zkusit se případně domluvit na řešení,“ uvedla Pavlína Jandová, marketingová manažerka IGY Centra.

Není-li obdarovaný s dárkem spokojen, stačí zajít do prodejny a vybrat takové zboží, které se mu líbí nebo lépe sedí. V případě výměny se zpravidla vyžaduje přinést nepoškozený výrobek, nejlépe nerozbalený či v původním obalu. Na oblečení by stále měly být připevněny původní visačky. Informace o možnosti a podmínkách vrácení či výměny zboží bývají například uvedeny na účtence nebo v prodejně. Důležitou roli při výměně či vrácení nesprávného dárku sehrává doklad o zaplacení, tedy účtenka. Tu je nutné přinést také. „IGY je po vánočních svátcích od 27. prosince opět otevřené od 9.00 do 21.00, s výjimkou Nového roku a omezenou otevírací dobou na Silvestra od devíti do čtrnácti hodin,“ dodala Pavlína Jandová.

autor: Tisková zpráva