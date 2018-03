České dráhy: Historickým vlakem na výstavu For Model

Na olomouckém výstavišti se do 4. března koná výstava modelů, hraček a sběratelských předmětů s názvem For Model 2018. V sobotu 3. března se k areálu Výstaviště Flora mohou zájemci svézt historickým vlakem, který potáhne nejstarší provozuschopná parní lokomotiva v Česku – Kocúr z roku 1898.

Nostalgický vlak bude v sobotu 3. března vyjíždět z olomouckého hlavního nádraží v 9:30, 11:30 a 13:30 a pojede přes zastávky Olomouc-Nová Ulice a Olomouc město do Řepčína a zpět. Jednosměrné jízdné vyjde dospělé na 50 Kč, děti od 6 do 15 let platí 30 Kč, menší děti mají jízdné zdarma. Za přepravu kočárku zaplatí cestující 30 Kč. Jízdenky lze koupit přímo ve zvláštním vlaku u personálu.

Lokomotiva Kocúr (314.303) je v současnosti nejstarší provozuschopnou parní lokomotivou v majetku ČD. Byla dlouhou dobu použita jako lokomotivní pomník vedle staniční budovy ve Valašském Meziříčí. Díky nadaci Okřídlené kolo, která projekt zprovoznění lokomotivy zaštítila, získaly České dráhy další jedinečný 120 let starý klenot, který se znovu rozjel po téměř 40 letech.

Kromě vláčků, letadel, vrtulníků, dronů nebo aut na dálkové ovládání patří k atrakcím výstavy For Model také pojízdná šlapadla nebo třeba letecké trenažéry. Letošní novinkou je Playzone, v níž si lze zahrát počítačové hry či se přenést do virtuální reality. Součástí kouzelného světa her a fantazie bude také ukázka železniční a bojové techniky včetně unikátního tanku Praga AH-IV-R z roku 1938. Na interaktivní výstavě si pak malý i velcí mohou vše vyzkoušet na vlastní kůži.

Doprovodný program – otevření ČD Muzea u olomouckého hlavního nádraží

Nadšenci železnice a drážní historie nechají veřejnost v rámci akce také nehlédnout do míst, kde se starají o historické parní i motorové lokomotivy a udržují je ve funkčním stavu. V sobotu 3. března tak otevřou od 10 do 16 hodin brány ČD Muzea Olomouc (v Hodolanech u výstupu z podchodu). Vstupné do ČD Muzea je 50 korun. Děti od 6 do 15 let 25 Kč, mladší pak zdarma.

K prohlédnutí v muzeu budou tři parní lokomotivy – například tzv. „Rosnička“. Zcela unikátní je, že zájemci uvidí vedle sebe dvě poslední elektrické lokomotivy s přezdívkou „Bobina“, které mají České dráhy k dispozici, nebo nejsilnější a také nejpočetnější dieselovou lokomotivu ČSD „Sergej“.

autor: komerční tisková zpráva