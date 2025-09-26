České dráhy: Turistickou sezónu na trati do Lednice zakončí parní vlaky

Sezónu nostalgických jízd na trati z Břeclavi do Lednice zakončí tuto sobotu 27. září parní vlaky.

Soupravu historických vozů, tzv. Rybáků, poveze parní lokomotiva Skaličák. Ve vlaku nebude chybět ani bufetový vůz. Historická souprava zajede do Lednice celkem třikrát během dne. Návštěvníci parních vyhlídkových jízd mají jedinečnou možnost spojit návštěvu Břeclavských svatováclavských slavností s krásami Lednicko-valtického areálu.

Turistická sezóna na lednické lokálce letos začala 1. května. O víkendech a svátcích během jarních a letních měsíců zajišťoval přepravu do Lednice historický motoráček. Ve dvou termínech, 17. května a právě 27. září, jezdí místo motorového vozu parní vlak v čele s lokomotivou 433.001 Skaličák. V historické soupravě bude řazený i bufetový vůz s nabídkou občerstvení a upomínkových předmětů.

Parní vlak vyrazí z břeclavského nádraží v 9:24, 12:00 a 14:36, z Lednice se pak vydá na zpáteční jízdu v 10:45, 13:30 a 16:15. Jízda jedním směrem v parním vlaku vyjde na 160 Kč, za zpáteční jízdenku zaplatí cestující 300 Kč. Děti, žáci a studenti, senioři a invalidé mají slevu. Jízdenky lze zakoupit ve všech pokladnách ČD nebo na místě u vlaku.

Obec Lednice je nazývána perlou jižní Moravy, návštěvníky zaujme množstvím přírodních a kulturních památek, kolonádami, rybníky a řadou drobných romantických staveb. Lednický zámek je jedním z nejkrásnějších komplexů anglické novogotiky v Evropě. Cestující mohou navštívit třeba i Muzeum Lednice, které je upoutá výstavou věnovanou období první republiky. Další atrakcí je například i místní Muzeum hraček, jehož nejstarší exponát – puzzle – pochází z roku 1790.

Pobyt v Břeclavi je možné spojit s návštěvou tamních svatováclavských slavností.

Více informací najdete na portálu Vlakem na výlet (ZDE) nebo na stránkách ZDE.

