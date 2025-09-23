České dráhy dosáhly v prvním pololetí zisku téměř 450 milionů

Stěžejním v hospodaření Skupiny ČD zůstává segment osobní dopravy. Během prvních šesti měsíců roku České dráhy přepravily více než 80 milionů cestujících. V mezinárodní dopravě se pozitivně projevuje atraktivita nových spojů a moderních jednotek. Naproti tomu nákladní doprava čelí složitému období.
V prvním pololetí přepravily České dráhy 80,1 milionu cestujících. Zkvalitnění služeb se odrazilo v?mezinárodní dopravě, kde se tržby meziročně zvýšily o 16 milionů korun. Zájem vzbudila nová linka k Baltskému moři, kterou ČD provozují s polským dopravcem, a vlaky Berliner už kompletně obsluhují nejnovější soupravy ComfortJet.
Mezinárodní ratingová agentura Moody‘s letos potvrdila investiční hodnocení Skupiny ČD na úrovni Baa2 a zároveň zlepšila výhled úvěrového hodnocení na pozitivní. Finanční stabilitu dokládá i dosažený provozní zisk, který umožňuje pokračovat v investicích do nových vlaků, modernizace opravárenských a údržbových kapacit a projektů v oblasti udržitelné energetiky včetně přípravy fotovoltaických elektráren.
Osobní doprava
Segment osobní dopravy dosáhl meziročního růstu výnosů o 1,7 miliardy Kč a realizoval zisk před zdaněním ve výši 1,1 miliardy Kč, což je meziroční narůst o téměř 800 milionů Kč. Během prvního pololetí byly do provozu uvedeny další nové soupravy ComfortJet i motorové jednotky RegioFox.
„Naše investice do modernizace, nových vlaků a zlepšování služeb už dnes přinášejí viditelné výsledky. Díky finanční stabilitě a potvrzenému ratingu můžeme pokračovat v rozvoji vozového parku a služeb tak, abychom i nadále nabízeli spolehlivou, moderní a konkurenceschopnou železniční dopravu,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.
Přebírání dalších vozidel do majetku ČD bude pokračovat i ve druhé polovině roku, kdy dopravce převezme další vlaky RegioFox, lokomotivy Vectron s maximální rychlostí 230 km/h a dálkové soupravy ComfortJet. Ty postupně zamíří na mezinárodní linky nejen do Německa, ale také do Rakouska a Maďarska a příští rok i do Dánska. Úspěšně probíhá také zkušební provoz čtyř bateriových vlaků v Moravskoslezském kraji. „Tam, kde jsme nasadili nové soupravy, roste poptávka po cestování a tržby z osobní dopravy,“ doplňuje Michal Krapinec.
Se zásadní obměnou vozidlového parku souvisí i modernizace opravárenského zázemí. České dráhy staví nové servisní haly v Chebu, Havlíčkově Brodě, Hradci Králové, Olomouci nebo České Třebové.
Nákladní doprava
Segment nákladní dopravy ČD Cargo vykázal v prvním pololetí roku 2025 ztrátu před zdaněním 931 mil. korun. Výsledek odráží probíhající transformaci společnosti, jako důsledku pokračujícího poklesu přepravních výkonů. Společnost už od loňska cíleně přizpůsobuje své kapacity novým podmínkám na českém i evropském železničním trhu.
Vlaky ČD Cargo, a.s., přepravily 26,4 mil. tun zboží (Skupina ČD Cargo 29,9 mil. tun), což představuje meziroční nárůst v absolutním objemu, avšak při poklesu přepravních výkonů. Společnost dokázala růst v segmentech kombinované dopravy, přeprav pro automobilový průmysl a dopravy pohonných hmot.
V rámci Skupiny ČD Cargo se podařilo výrazně navýšit objemy přeprav kontejnerů v Německu a rozvoj mezinárodních přeprav tak i nadále zůstává základním pilířem strategie. V rámci restrukturalizace pokračovala společnost ve snižování zaměstnanosti a redukci nadbytečných kapacit vozů a lokomotiv. V účetní závěrce to firma promítla do tvorby rezerv, opravných položek a snížení hodnoty nadbytečného majetku, který již společnosti nebude generovat odpovídající příjmy. Všechny tyto kroky pomohou společnosti ČD Cargo zajistit dlouhodobou stabilizaci a udržitelné fungování společnosti v prostředí, kde se evropský trh nákladní železniční dopravy nadále zmenšuje.
Pololetní zpráva Skupiny České dráhy 2025 je k dispozici ZDE.
autor: Tisková zpráva