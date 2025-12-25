Papež kritizoval pokřivený svět: S lidmi se zachází jako se zbožím

25.12.2025 7:46 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Papež Lev XIV. při štědrovečerní mši kritizoval „pokřivenou ekonomiku“, která zachází s lidmi jako se zbožím.

Foto: Vatican Media
Popisek: Robert Francis Prevost, zvolil papežské jméno Lev XIV.

Podle agentury Deutsche Welle se mše zúčastnilo přibližně 6 000 věřících. Před bazilikou svatého Petra pak mši sledovaly další tisíce lidí.

„Obdivujme, drazí, moudrost ,Velké noci'. V dítěti Ježíši dává Bůh světu nový život: svůj vlastní, pro všechny. Nejde o řešení všech problémů, ale o příběh lásky, který nás všechny zasahuje. Tváří v tvář očekávání národů posílá dítě, aby bylo slovem naděje; tváří v tvář bolesti ubohých posílá bezbranného, aby byl silou k povstání; tváří v tvář násilí a útlaku zapaluje jemné světlo, které osvětluje spásou všechny děti tohoto světa. Jak poznamenal svatý Augustin, ,lidská pýcha tě tak zdrtila, že tě mohla pozvednout pouze božská pokora',“ řekl papež.

Papež ve své homilii 24. prosince 2025 upozornil na svět, ve kterém se s lidmi zachází jako se zbožím a kde člověk touží vládnout druhým. Proti tomu stojí Bůh, který se v pokoře stává člověkem, aby nás osvobodil z otroctví.

„Ano, zatímco pokřivená ekonomika vede k tomu, že s lidmi zacházíme jako se zbožím, Bůh se stává podobným nám a odhaluje nekonečnou důstojnost každého člověka. Zatímco člověk chce být Bohem, aby vládl nad bližním, Bůh chce být člověkem, aby nás osvobodil od každého otroctví. Bude nám tato láska stačit, abychom změnili náš příběh?“ řekl papež, cituje server Vatican News.

 

 

