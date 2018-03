České dráhy vypsaly zakázku na výrobce nových vlaků pro Moravskoslezský kraj

Tzv. jednotky push-pull by měly začít jezdit na lince mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem a Frenštátem pod Radhoštěm město (trať č. 323) na konci roku 2020. Celkem pět jednotek přijde téměř na miliardu korun.

„Jednotky typu push-pull jsme se rozhodli na trasu mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm objednat kvůli jejich univerzálnosti. Jde o netrakční soupravy, to znamená, že je lze na trati nasazovat ještě před plánovanou elektrifikací. V provozu mohou být spojeny jak s elektrickou tak s dieselovou lokomotivou. Cestující si na této trase užijí vyššího komfortu dříve, než nasazení moderních souprav umožní modernizace trati číslo 323,“ vysvětluje Miroslav Kupec, člen představenstva Českých drah odpovědný za techniku, servis a majetek. „Soupravy typu push-pull jsou již nasazovány třeba drahami na Slovensku,“ doplňuje Kupec.

„Trasa mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem a Frenštátem pod Radhoštěm je čtvrtou nejvíce vytíženou příměstskou tratí v kraji. Denně tu naše vlaky využijí tisíce lidí. Na to jsme dbali společně s krajem při plánování dopravní obslužnosti na příští rok. Tyto moderní soupravy poskytnou komfort podobný vlakům pendolino nebo InterCity, přitom však reflektují, že jsou určeny pro cesty na kratší vzdálenosti. Samozřejmostí tak bude velkoprostorový interiér, účinný systém větrání, vytápění a klimatizace, bezbariérové vakuové WC, informační tabule s možností akustického hlášení či zásuvky pro notebooky. To vše by mělo zásadně zvýšit pohodlí a komfort cestujících,“ jmenuje výhody nových souprav Ludvík Urban, člen představenstva ČD zodpovědný za regionální dopravu.

Nové soupravy by chtěly České dráhy společně s Moravskoslezským krajem pořídit pomocí finančních prostředků z evropského programu OPD2. Dopravní model nasazení těchto vozidel už byl projednán s krajem i s krajským koordinátorem KODIS.

Technické parametry:

netrakční jednotka (jedná se o soupravu bez pohonu, dopravu zajistí připojená lokomotiva různého typu, např. dieselová, elektrická);

základní sestava: řídicí vůz + dva vozy vložené;

nízkopodlažní nástup;

moderní textilem čalouněné sedačky

místa 1. i 2. třídy (počet míst cca 10 v 1. třídě a cca 310 míst ve 2. třídě)

místa pro jízdní kola (cca 30 míst) a kočárky, prostor pro objemná zavazadla;

místa pro osoby na vozíku včetně přístupného WC, zásuvek pro nabízejí elektrických vozíků a mechanické plošiny podle norem TSI;

další vyhrazená místa pro osoby se zdravotním postižením a úpravy pro osoby s různým druhem handicapu, včetně např. označení Braillovým písmem a označením pro slabozraké;

informační audiovizuální systém;

Wi-Fi;

elektrické zásuvky 230 V a USB výstupy pro napájení elektroniky;

schopnost provozu rychlostí alespoň 160 km/h;

zajištěna vysoká bezpečnost cestujících – nástupní dveře ovládané tlačítky i centrálně, za jízdy i za pobytu ve stanici blokováné (tzv. stranové blokování), s možností odblokování jen na straně nástupiště.

