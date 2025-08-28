Senátorka Kovářová: Nesouhlasím s frázemi z Haagu

Nesouhlasím s frázemi z Haagu a nemohu automaticky tyto fráze podpořit. Mám pro své rozhodnutí několik důvodů.
1. Chybí nám nová koncepce naší armády a vyzbrojování.
2. Dnes neumíme smysluplně neumíme utratit ani deklarovaná 2 % na obranu. Jak chceme utratit 5 %?
3. Nemáme před sebou ani orientační představu, z které jiné rozpočtové kapitoly budeme toto navýšení saturovat. Hledáme každou korunu, abychom zaplatili kuchařky v mateřských školách, lidi v sociální sféře nebo administrativu soudů a státních zastupitelství. Komu ta 2,5 % sebereme? Zdravotnictví? Školství? Dopravě?
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Z těchto tří důvodů zavazovat se k největšímu nárůstu ze všech rozpočtových kapitol v době největšího deficitu v dějinách naší země považuji za naprostou nezodpovědnost.
Pojďme se seriózně pobavit, jak má armáda vypadat. Kolik máme mít rot? Kolik čet? Co rotám a četám chybí? Jsou to helmy? Nebo polní kuchyně? Zavedeme znovu branou povinnou základní vojenskou službu? Kolik máme mít krytů pro civilní obyvatelstvo?
Já jsem žádnou takovou analýzu neviděla.
A pak je tady ještě jeden důvod. Víte, co takové rozhodnutí udělá s trhem? Co udělá s trhem, když státy řeknou: My teď chceme utratit za zbraně dva a půlkrát tolik? Výrobci a dodavatelé okamžitě zdraží. Podobná usnesení a prohlášení považuji za nezodpovědná a nebezpečná. Takové věci se mohou dělat, ale nesmějí se vyhlašovat nahlas.
Proto pro takové usnesení nemohu zvednout ruku.
autor: PV