Senátorka Kovářová: Nesouhlasím s frázemi z Haagu

28.08.2025 8:19 | Monitoring

Projev na schůzi Senátu k summitu NATO v Haagu, publikovaný na svém veřejném facebookovém profilu

Foto: Hans Štembera
Popisek: Daniela Kovářová

Nesouhlasím s frázemi z Haagu a nemohu automaticky tyto fráze podpořit. Mám pro své rozhodnutí několik důvodů.

1. Chybí nám nová koncepce naší armády a vyzbrojování.
2. Dnes neumíme smysluplně neumíme utratit ani deklarovaná 2 % na obranu. Jak chceme utratit 5 %?
3. Nemáme před sebou ani orientační představu, z které jiné rozpočtové kapitoly budeme toto navýšení saturovat. Hledáme každou korunu, abychom zaplatili kuchařky v mateřských školách, lidi v sociální sféře nebo administrativu soudů a státních zastupitelství. Komu ta 2,5 % sebereme? Zdravotnictví? Školství? Dopravě?

Z těchto tří důvodů zavazovat se k největšímu nárůstu ze všech rozpočtových kapitol v době největšího deficitu v dějinách naší země považuji za naprostou nezodpovědnost.

Pojďme se seriózně pobavit, jak má armáda vypadat. Kolik máme mít rot? Kolik čet? Co rotám a četám chybí? Jsou to helmy? Nebo polní kuchyně? Zavedeme znovu branou povinnou základní vojenskou službu? Kolik máme mít krytů pro civilní obyvatelstvo?

Já jsem žádnou takovou analýzu neviděla.

A pak je tady ještě jeden důvod. Víte, co takové rozhodnutí udělá s trhem? Co udělá s trhem, když státy řeknou: My teď chceme utratit za zbraně dva a půlkrát tolik? Výrobci a dodavatelé okamžitě zdraží. Podobná usnesení a prohlášení považuji za nezodpovědná a nebezpečná. Takové věci se mohou dělat, ale nesmějí se vyhlašovat nahlas.

Proto pro takové usnesení nemohu zvednout ruku.

JUDr. Daniela Kovářová

  • senátorka
