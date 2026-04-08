Český rozhlas: Operace Viking - dokumentární série o českých špionech během studené války

A to včetně příběhu bývalého agenta Mirka Kořínka Köverberga, jenž za účast v operaci skončil ve vězení. Série ukazuje, jak rozvědka pronikla do vedení švédské armády a získávala citlivé informace o NATO. Vysílána bude na Radiožurnálu a zároveň bude dostupná na platformách iRozhlas, mujRozhlas a v podcastových aplikacích. Série Operace Viking krok za krokem rekonstruuje jednu z nejambicióznějších zahraničních operací československé vojenské rozvědky během studené války. Československá tajná služba si ve Švédsku vybudovala síť, jejímž klíčovým článkem byl informátor přímo ve vedení armády. Přes něj získávala přísně tajné materiály nejen o švédských ozbrojených silách, ale i o plánech vojsk NATO v regionu.
Příběh má přímou českou stopu. Jedním z aktérů byl agent Mirek Kořínek Köverberg, který za účast v operaci skončil ve vězení. V dokumentu vystupuje i bývalý důstojník švédské bezpečnostní služby Säpo Krister Hansen, který československou špionážní síť odhalil.
V dubnu 1986 se operace provalila a vyústila v mezinárodní skandál a diplomatickou roztržku. Tehdejší komunistická vláda v Československu případ ututlala, ve Švédsku se na něj postupně zapomnělo. Série Operace Viking ho nyní znovu otevírá a vysvětluje, co se tehdy odehrálo, kdo byli lidé v pozadí a jaké motivy je vedly.
I když je vyprávění pevně postavené na faktech a vychází ze studia stovek stran spisů, opírá se především o silné lidské momenty. „Ukazuje emoce, každodennost tehdejší doby i lidské omyly,“ říká režisér série Damián Machaj. „Operace Viking je příběh, který ukazuje, jak daleko byla československá rozvědka schopná zajít a jaké důsledky to mělo. Zároveň jde o silné dokumentární vyprávění, které posluchačům přibližuje důležitou kapitolu naší historie,“ doplňuje Ondřej Suchan, ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu.
Za sérií stojí investigativci Jakub Lucký a Jakub Mikel, režie se ujal Damián Machaj, scénář připravil Antonín Viktora.
Český rozhlas představuje jednu z klíčových institucí, které zajišťují informační stabilitu, kulturní kontinuitu a komunikační připravenost státu. Poskytuje veřejnou službu v rozhlasovém vysílání všem občanům bez rozdílu nestranným, vysoce kvalitním obsahem a službami, které informují, vzdělávají a baví. A to v celostátním i regionálním měřítku, pro širokou veřejnost i menšiny. V mimořádných situacích je součástí systému krizového informování obyvatel. Vedle toho podporuje českou kulturu a vzdělávání, rozvíjí mediální gramotnost, pečuje o český jazyk a uchovává národní dědictví v rozhlasových archivech. Zajišťuje také multimediální obsah pro zahraničí, čímž napomáhá budování dobrého jména České republiky ve světě.
Dlouhodobě se zároveň řadí mezi nejdůvěryhodnější média v České republice na úrovni 60 % a modelovaným dosahem 40 %. Naplňuje vysoké standardy redakční odpovědnosti, transparentnosti a veřejné kontroly. Je teprve třináctým veřejnoprávním médiem na světě, které získalo mezinárodní certifikaci Journalism Trust Initiative (JTI). Certifikát se uděluje na základě nezávislého auditu a za iniciativou stojí organizace, jako je Evropská vysílací unie (EBU) či Reportéři bez hranic (RSF). Certifikaci potvrdila auditorská společnost Deloitte.
