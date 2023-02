Český rozhlas: Startuje 39. ročník Prix Bohemia Radio

reklama

Autoři a autorky mohou přihlašovat svoje díla v kategoriích Drama, Dokument, Reportáž a Podcast do 14. dubna 2023. Čtyřdenní soutěžní přehlídka se uskuteční 16. – 19. října 2023 v Olomouci. Anketa Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1808 lidí

„Český rozhlas v letošním roce, kdy slaví 100 let od svého vzniku, opět pořádá mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio. Již 39. ročník tradiční soutěžní přehlídky toho nejlepšího z rozhlasové tvorby se uskuteční na podzim v krásném univerzitním městě Olomouci. Letos jsme se rozhodli opět oslovit studenty zdejší Univerzity Palackého a zapojit je do samotného hodnocení rozhlasových děl a podcastů. Vedle vyhlášení vítězů hlavní soutěže tedy udělíme i Cenu studentů,“ uvedl generální ředitel René Zavoral.

Do kategorie Drama lze přihlásit původní rozhlasové drama, adaptace nebo dramatizace a do kategorie Dokument rozhlasové dokumenty. V obou kategoriích budou do soutěže zařazena pouze díla, která vznikla v Česku, a zároveň musí být uveřejněna českým vysílatelem či distributorem v maximální délce do 60 minut v období od 1. ledna do 31. prosince 2022.

Kategorie Reportáž je otevřena zpravodajským formátům v podobě autentického svědectví reportéra, který formou popisu, vypravování, rozhovoru s dalšími účastníky a dokumentárního zvukového zachycení prostředí informuje o důležité aktuální události. Porota bude hodnotit rozhlasové reportáže s maximální stopáží do 10 minut zveřejněné v období od 1. ledna do 31. prosince 2022 českým vysílatelem či distributorem nebo zahraničním vysílatelem či distributorem dle podmínek soutěže.

Do kategorie Podcast lze přihlásit pravidelné podcasty a podcastové kanály s minimálně deseti zveřejněnými epizodami a uzavřené podcastové série nebo seriály s minimálně třemi zveřejněnými epizodami, které byly publikovány prostřednictvím internetu v období od 1. ledna do 31. prosince 2022. Do kategorie Podcast nelze registrovat jednotlivé epizody pravidelných podcastů či sérií a seriálů ani jednotlivé rozhlasové hry, dokumenty nebo reportáže. Podcasty musí být v češtině a volně dostupné v audiu pro české publikum, přičemž jejich stopáž není pro přihlášení nijak omezena.

Autoři mohou do jednotlivých soutěžních sekcí přihlašovat svá díla prostřednictvím on-line formuláře na webu Prix Bohemia Radio až do 14. dubna 2023, a to pouze do jedné z kategorií soutěžní přehlídky. Soutěžní příspěvky v kategoriích Drama, Dokument, Reportáž a Podcast budou hodnoceny pětičlennou odbornou porotou v mezinárodním složení. V jednotlivých kategoriích bude cena Prix Bohemia Radio udělena prvním třem místům. Hodnocení děl v hlavní soutěži provádí porota tajným hlasováním po vyslechnutí soutěžních pořadů. Letos také zasedne studentská porota, která udělí Cenu studentů.

V rámci festivalu opět uvede generální ředitel René Zavoral do Síně slávy rozhlasovou osobnost a bude udělena i Cena Thálie za nejlepší herecký výkon v rozhlasové hře.

Podmínky jednotlivých soutěžních kategorií jsou uvedeny na webových stránkách festivalu ZDE.

Psali jsme: Český rozhlas Radioservis: P. D. Jamesová - Vánoční vražda Český rozhlas posílá na zpravodajské posty do zahraničí zkušené novinářky Kateřinu Havlíkovou a Zdeňku Trachtovou Český rozhlas: Uplynulý ročník Ježíškových vnoučat byl mimořádný osobními setkáními dárců s osamělými seniory Český rozhlas je otevřený zajímavým námětům na audio formáty

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.