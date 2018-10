Členové Divácké rady diskutovali o zpravodajství a publicistice ČT

Zástupci významných českých institucí, asociací a spolků, kteří jsou členy Divácké rady, si jako téma svého druhého oficiálního zasedání zvolili problematiku zpravodajství a publicistiky a jejich vyváženost a důvěryhodnost. O vybrané problematice se členy Divácké rady kromě generálního ředitele diskutovali také šéfredaktor zpravodajství Petr Mrzena, šéfredaktor reportážní publicistiky Marek Wollner a ředitel zpravodajství a sportu Zdeněk Šámal. Ten mimo jiné zmínil, že program ČT24 ročně odvysílá více než osmaosmdesát tisíc zpravodajských příspěvků a ve vysílání se za rok vystřídá na 11 800 hostů, denně jich tak vysílací studia navštíví více než třicet. Dle mezinárodního průzkumu je zpravodajská stanice České televize vnímána jako nejdůvěryhodnější zdroj informací v Česku a patří do šestice nejdůvěryhodnějších v rámci Evropy. Navíc je nejsledovanějším veřejnoprávním zpravodajským evropským programem.

„Veřejnou službu, kterou Česká televize poskytuje, měříme již šestým rokem metodikou inspirovanou u britské BBC, či holandské NPO. Zjišťujeme tak, zda dodáváme svým koncesionářům to, co se od nás očekává, potvrzujeme, že se nám daří naplňovat Kodex a Zákon o ČT a oslovovat nejen široké divácké supiny, ale i ty specifické. Zpravodajské vysílání nahlížíme z různých úhlů a v kontextu. Z měření vychází vysoké hodnoty důvěryhodnosti, a to nejen v rámci Česka, ale také celé Evropy. Každý týden zpravodajství České televize zasáhne polovinu dospělé populace,“ vysvětluje generální ředitel Petr Dvořák.

V rámci téměř hodinu trvající diskuse představitelé Divácké rady pokládali dotazy například na zvýšení podílu vysílání pro seniory, zastoupení pořadů věnovaných tzv. paměťovým institucím, využití tlumočníků do znakové řeči nebo rozšíření vysílání pro středoškolské studenty. Široce diskutovány byly rovněž otázky spojené s významem a podporou médií veřejné služby.

autor: Tisková zpráva