Fiala (SPD): Odmítáme vstup Ukrajiny do EU i NATO

Evropská unie na začátku června posvětila zahájení prvních jednání o vstupu Ukrajiny do EU. Odmítáme vstup Ukrajiny do EU i NATO. Členské státy EU daly zelenou zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o první skupině témat týkající se přístupových rozhovorů, oznámila ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. Ukrajina zahájila rozhovory o přistoupení k EU v létě 2024 a dosud je blokovalo Maďarsko.
SPD odmítá jakoukoli formu členství Ukrajiny v EU či v NATO. Důvodů je několik. Nechceme, aby naši občané museli z rozpočtu EU financovat rozvrácenou ekonomiku Ukrajiny. Navíc jde o velmi zkorumpovaný stát, takže spousta peněz by se tam rozkradla. Nechceme, aby ukrajinské mafie měly volný pohyb po Evropské unii. Také nechceme být vtaženi do války s Ruskem. Lisabonská smlouva (platná od 2009) posílila společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP) EU zavedením doložky o vzájemné obraně (čl. 42 odst. 7 SEU). Ta stanoví, že pokud je členský stát napaden, ostatní musí poskytnout pomoc všemi prostředky.
Občané Ukrajiny by v naší zemi též mohli jako občané EU zůstat a mohli by se sem navíc stěhovat další imigranti z Ukrajiny. A bývalí navrátivší se vojáci z fronty by určitě nepřispěli k bezpečnosti naší země. Občané Evropské unie mohou svobodně pobývat v jakékoliv zemi Evropské unie – volný pohyb osob je jednou ze základních svobod zaručenou občanům na základě unijního práva. Také odmítáme jakékoli nestandardní kroky při případné přijímacím řízení.
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