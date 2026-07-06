Havel (TOP 09): Bezpečnost i pro nás, účet ať zaplatí ostatní

06.07.2026 19:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Andreje Babiše o pomoci Ukrajině.

Havel (TOP 09): Bezpečnost i pro nás, účet ať zaplatí ostatní
Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Andrej Babiš řekl, že návrh Německa na podporu Ukrajiny blokovat nebude. Česko se na něm ale podílet nebude. To je fakt miláček.

Takže: bezpečnost i pro nás ano, účet ať zaplatí ostatní…Za tuhle vládu se nejde nestydět ani pět minut.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

Babiš , Havel , TOP 09

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JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Chápu dobře, že jste prezidenta označil za monstrum?

A jestli jste přesvědčen, že je rozhodnutí ústavního soudu nezákonné, přiznám se, že já k němu mám také výhrady, ale nejsem právník a zajímá mě tak, co uděláte nebo co se dá dělat, když obecně s rozhodnutím ústavního soudu někdo nesouhlasí? Dá se vůbec odvolat?

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19:21 Havel (TOP 09): Bezpečnost i pro nás, účet ať zaplatí ostatní

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Andreje Babiše o pomoci Ukrajině.