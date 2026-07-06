„Peníze jim potečou dál.“ Temné pozadí hádky o hodnoty

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Upozornila přitom například na komentátora Jindřicha Šídla a jeho ohodnocení kauzy s nepříliš velkým pochopením pro jednání Štítu demokracie. „Miluju tyhle užvaněný mravní giganty, co házej slovy jako ‚ZLO‘, protože někdo s někým dělá rozhovor. Tahle země je nemocná mimo jiný i díky těmhle Okamurům dobra, co jsou absolutně unesený svou jedinečnou šlechetností a schopností rozpoznat PRAVDU, aniž by si poslechli někoho jinýho než sebe a lidi, se kterými souhlasí,“ komentoval Šídlo.
Problém dle Bazalové je, že Jindřich Šídlo věc „rámuje jako nějaké užvaněné mravokárce, kteří si třepí hubu někde na FB, a mává nad nimi rukou, jako by to bylo cosi okrajového“. „Jenomže ono to tak jednoduché není,“ zdůrazňuje novinářka a přikládá, že název Štít demokracie si Ludwig nezvolil náhodou.
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Zmiňuje přitom podobnost s projektem Evropské komise: „Na podzim roku 2025 vznikl totiž Evropský štít pro demokracii a Ludwig jako správná pijavice pochopil hned v zárodku (anebo dostal signál), že tudy potečou nějaký love. Takže jeho Štít demokracie se záměrně zaštítil názvem připomínajícím oficiální strategii Evropské unie, aby svým aktivitám dodal zdání autority a legitimity. A včas se přihlásil o patřičný obnos.“
Evropský štít pro demokracii je dle Bazalové „podobná taškařice“. „Patrně skutečně půjde o další dobroserskou akci, přes kterou potečou peníze ke spřáteleným neziskovkám. Zahrnuje legislativu, dotační programy, vznik ‚Evropského centra pro demokratickou odolnost‘ a koordinaci mezi členskými státy v boji proti hybridním hrozbám a dezinformacím,“ ukazuje s tím, že Ludwig „chytil vítr správně“. „On a jeho kámoši už léta vědí, kudy běží zajíc. Takže se, Jindřichu můžete ušklíbat, jak chcete. Jim ty peníze, aby mohli šířit ty svoje hodnoty, potečou dál,“ dodává.
Šídlo se dle ní „ošklíbá nad Okamury dobra, ale když tady před jeho očima vzniká celý ekosystém, který právě tyhle skety financuje a moc dobře ví, proč to dělá, tak jediné, co Jindřich a jeho kamarádi umí, je kopat do lidí, kteří téhle zvrácenosti jednou provždy chtějí učinit přítrž“. „Například ta šílená kampaň kolem Vachatové, která se provinila hlavně tím, že do celého toho systému fakt dobře vidí,“ vzpomíná na kritiku vůči poradkyni premiéra Babiše pro oblast svobody projevu.
Daný ekosystém dle Bazalové propagují média a „hodnotově správně ukotvené“ tlačí do veřejného prostoru. A to včetně České televize. Protežovat má veřejnoprávní kanál například aktivistu Štítu demokracie Mácu. „Našla jsem, že Máca má v ČT 65 zmínek. Poprvé byl v roce 2016 v pořadu Horizont v debatě s moderátorem Martinem Jonášem. Tak jako Petr Ludwig není žádný datový analytik, tak ani Máca není žádný bezpečnostní analytik. Máca je bakalář z Olomouce, který se ze dne na den stal bezpečnostním analytikem, a to proto, že ho za bezpečnostního analytika prohlásil pornoherec Janda – toho času šéf think tanku Evropské hodnoty. To stačilo, aby se stal pravidelným hostem veřejnoprávních médií, povolaným vždy ve chvíli, kdy bylo třeba jasně deklarovat, kde jsou ty správné hodnoty,“ zmiňuje novinářka, jak se mnozí aktivisté proslavili.
Dodává také, že think-tank Evropské hodnoty založil Radko Hokovský, který se později angažoval v prezidentské kampani Petra Pavla jako tajemník a klíčový člen týmu. „Jeho parťákem v týmu Petra Pavla byl ale třeba i František Vrábel coby expert na analýzu dat, jehož společnost Semantic Visions dodávala analýzy zaměřené na ‚monitorování dezinformačních kampaní a mapování toho, jak se šíří negativní narativy v českém mediálním prostoru‘. A tenhle Vrábel pak byl s Bobem Kartousem z českých Elfů třeba ve spolku Nelež, kde se zaměřovali na přesvědčování inzerentů, aby stahovali své reklamy z webů šířících podle nich problematický obsah...“ poukázala na jednotlivou provázanost s tím, že jde o „pracně budovanou infrastrukturu“.
Bazalová k plánům EU přikládá také plán na podporu médií Media+, který bude hospodařit s rozpočtem 3,2 miliardy eur, a zmiňuje, že se navrhuje, aby peníze přerozdělovala Středoevropská observatoř digitálních médií (CEDMO) pod vedením Václava Moravce. „Ještě se chcete na něco zeptat?“ přikládá k tomu.
„Čestmír je dneska zaskočený, co za shitstorm se strhl kvůli jedné fotce. Vlastně – zaskočených je (soudě dle komentářů) víc lidí. Lokli si ovšem jen vlastní medicíny. Ale tak to je. Ekosystém už je ukotvený a etablovaný a už není třeba nic předstírat. Takže buďto se Čestmír zařadí a začne vyšlapovat, anebo ho to semele taky. Vždyť to známe. Nechť odpadne, co je kolísavé. Jednou bude na pranýři i Šídlo, protože není dost pravověrný. Ale já myslím, že Čestmír provede konstruktivní sebekritiku a zas bude dobře,“ dodává v daném světle novinářka Bazalová.
Lidé si taky všímají toho, že Ludwig u svých příspěvků získává až enormně rychle lajky a sdílení, přičemž se někteří baví, zda nejde o „farmu botů“, o níž aktivista často mluví.
Novinář Luděk Staněk podotýká, že zajímavá zjištění nyní přicházejí nejen ve směru, jak je Štít demokracie výnosný, ale také nakolik velké dosahové operaci ze strany iniciativy novinář Strakatý čelí, kterou se Ludwig dle Staňka „zjevně nebojí nasadit proti komukoli“.
Zajivay na ty prestrelce Ludwig vs Cestmir jsou podle mne nejvic ty vedlejsi efekty, ktery to prinasi. A nejen zjisteni, jak vynosnej je Stit demokracie, ale treba i to, ze Cestmir je ted realne proti pomerne velky SocWars dosahovy operaci, kterou se Ludwig zjevne neboji… pic.twitter.com/UwU4uSei66— Ludek Stanek (@LudekStanek) July 6, 2026
Bývalý europoslanec Jan Zahradil připojil, že kauza je důležitá i tím, že je na ní vidět, „kam až v honbě za ‚vnitřním nepřítelem‘ může postoupit paranoidní ‚foltýnizace‘ té množiny národa, co sama sebe má za tu lepší, chytřejší a vzdělanější“. „Pár z nich se teď sice jakoby probralo, ale ostatní budou tlačit na pilu dál,“ míní.
Ing. Jan Zahradil
„Lampasácko-zpravodajský způsob myšlení“ už dle Zahradila „prosákl těmito lidmi až do morku kostí“. „Friend or foe, nic mezi tím. Je proti nim, kdo není s nimi. Cokoliv může být podezřelé, kdokoliv může být podezřelý. Každý je potenciální nepřítel a musí proto rituálně prokázat opak. Ne-li, je zle,“ poznamenal s dodatkem, že svět těchto lidí je „nekonečným sledem nepřátelských vlivových operací, které jen oni jsou schopni odhalit a odolat jim“ a „kdo takové vidění světa zpochybňuje, jen tím dokazuje, že už je sám obětí nepřátelské vlivové operace“.
Jejich svět je nekonečným sledem nepřátelských vlivových operací, které jen oni jsou schopni odhalit a odolat jim.— Jan Zahradil (@ZahradilJan) July 6, 2026
Kdo takové vidění světa zpochybňuje, jen tím dokazuje, že už je sám obětí nepřátelské vlivové operace.
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