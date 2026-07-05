Prague Pride či Člověk v tísni. Máme vyúčtování „do halíře“

Jen v rámci operačního programu Zaměstnanost plus byly za vlády Petra Fialy (ODS) schváleny dotace na “budování kapacit a profesionalizaci romských a proromských nestátních neziskových organizací” (přes 112 milionů korun), na “budování kapacit a profesionalizaci nestátních neziskových organizací” (bezmála 81 milionů) či na “navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů” (přes 74 milionů).
Téměř ve všech těchto případech musel skoro čtvrtinu finančních prostředků neziskovkám uhradit ze státního rozpočtu český stát. Daňový poplatník tak přispíval na provoz soukromých organizací, které prosazovaly genderovou či LGBT agendu, podporovaly migraci a i díky veřejným penězům měly možnost ovlivňovat politiku státu v řadě strategicky významných oblastí včetně školství.
A že se neziskovkám za Fialovy vlády dobře dařilo, lze ukázat na celé řadě příkladů. Ve výzvě „Navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů“ se peněz dočkaly i takové spolky, jako je Česká ženská lobby (3.087.264 Kč), Fórum 50 % (2.869.490,40 Kč), Gender Studies (2.681.831,49 Kč), Nesehnutí (3.087.056 Kč) či Otevřená společnost (4.286.835 Kč).
Tehdejší šéfka České ženské lobby a nynější ředitelka Otevřené společnosti Marta Smolíková je shodou okolností i členkou Monitorovacího výboru operačního programu, z něhož její neziskovky peníze dostaly. Tedy hlavního kontrolního orgánu. Česká ženská lobby má svého zástupce také v Programovém partnerství pro rovnost žen a mužů, které schvaluje jednotlivé výzvy, v rámci kterých se podávají žádosti o dotace. MPSV ParlamentnímListům.cz sdělilo, že nastavené mechanismy odpovídají požadavkům EU a provedené kontroly neodhalily žádná pochybení.
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Takových případů přitom existuje víc. V rámci výzvy „Budování kapacit a profesionalizace nestátních neziskových organizací“ bylo v květnu 2023 schváleno téměř 4,6 milionu pro Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Ředitelka tohoto spolku Andrea Krchová je ovšem také členkou Programového partnerství pro sociální začleňování a zasedá i v poradních orgánech vlády.
Miliony pro spřízněné neziskovky
Přítomnost zástupců výše uvedených neziskovek v orgánech Úřadu vlády byla až do právě dokončené reorganizace velmi silná a podtrhovala existenci strukturálního střetu zájmů, který umožňoval fungování celého ekosystému.
Největší vliv neziskovky uplatňovaly skrze Radu vlády pro rovnost žen a mužů, jejíž chod zajišťoval odbor Radana Šafaříka, který je pro změnu členem hned několika programových partnerství Operačního programu Zaměstnanost plus.
V Radě pro rovnost žen a mužů až do konce června působila jako místopředsedkyně Eva Lukešová z České ženské lobby. V orgánu se angažovala také Markéta Kos Mottlová z Fóra 50 %, Markéta Štěpánová z Gender Studies, Nika Mazániková z organizace Nesehnutí a Tomáš Pavlas z Otevřené společnosti.
MPSV nyní redakci poskytlo podrobné záznamy finančních transakcí, které z ministerstva směřovaly k těmto neziskovkám. Vyplývá z nich, že v letech 2022 až 2025 obdržela Česká ženská lobby 3.034.060,40 Kč, Fórum 50 % pak 3.303.835,24 Kč, v Gender Studies získali 5.681.859,97 Kč, Nesehnutí 3.087.056 Kč a Otevřená společnost 4.014.830,36. Samostatnou kapitolou je Člověk v tísni, který inkasoval 308.897.112,04 Kč a jehož ředitel je členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.
Ministerstvo vedené Alešem Juchelkou (ANO) ParlamentnímListům.cz přiznalo, že některé neziskovky dokázaly čerpat peníze bokem i mimo operační program. Patří mezi ně právě Člověk v tísni, který v roce 2022 obdržel 1,5 milionu na ukrajinské uprchlíky, ale také třeba Prague Pride.
Ing. Aleš Juchelka
Ten v letech 2021 až 2023 získal z rozpočtu ministerstva 1.996.620 Kč na projekt “Rise up against anti-LGBT hate crimes” (tedy “Povstaň proti zločinům z nenávisti vůči LGBT”), jehož deklarovaným účelem bylo “opatření směřující ke změně přístupu LGBTI komunity, orgánů činných v trestním řízení a osob v rozhodovacích pozicích k homofobním a transfobním útokům”.
Také Prague Pride má v poradních orgánech vlády silné zastoupení. Hned dvě osoby zasedají v Radě pro lidská práva (Kateřina Saparová a Lenka Králová), další pak v Radě pro rovnost žen a mužů (Lucie Zachariášová). V prvním z orgánů navíc působí ještě Michal Pitoňák z Národního ústavu duševního zdraví a neziskovky Queer Geography, které se spolu s Prague Pride podílely na realizaci výše uvedeného projektu sponzorovaného MPSV.
Přísun peněz stejným subjektům zajišťoval i Šafaříkův odbor rovnosti žen a mužů. Za Fialovy vlády dostali Nesehnutí 2.364.938 Kč, Gender Studies 1.048.276 Kč, Prague Pride 856.000 Kč, Otevřená společnost 497.500 Kč a Fórum 50 % pak 496.710 Kč. Gender Studies a Nesehnutí dostaly peníze i letos, a sice 500.000 Kč, respektive 499.528 Kč. Dotační rámec byl nicméně schválen ještě před nástupem Babišovy vlády.
Chystá se nový sedmiletý rozpočet
ParlamentníListy.cz zjistily, že Fórum 50 % čerpalo letos prostředky i z MPSV, konkrétně šlo o 388.969,08 Kč. Juchelkův resort nicméně redakci sdělil, že se jednalo o závěrečnou splátku dotace na projekt “Rozvíjíme se na 100 %: Posilováním kapacit k udržitelnosti”, který skončil v říjnu loňského roku.
Na dotaz, jak se staví k financování neziskovek, odpovědělo ministerstvo následovně: „Ministerstvo bude nadále podporovat projekty, které prokazatelně pomáhají lidem a přinášejí konkrétní výsledky. Při využívání prostředků z evropských fondů je pro nás rozhodující především to, aby se podpora skutečně dostala k lidem, kteří ji potřebují, a měla reálný dopad na jejich životní situaci. Všechny projekty jsou posuzovány podle předem stanovených pravidel a podmínek, nikoliv podle toho, kdo je jejich příjemcem,“ uvedlo MPSV.
V této souvislosti je důležité připomenout, že se v současnosti vede boj o to, na co půjdou stovky miliard korun z evropských fondů v nadcházejícím rozpočtovém období 2028-2033. Podle zdrojů z okolí premiéra Andreje Babiše vláda preferuje klíčové strategické oblasti, jako je budování infrastruktury, zemědělství či bezpečnost. To by znamenalo méně peněz na projekty typu “budování kapacit a profesionalizace nestátních neziskových organizací”, které byly za Fialovy vlády naopak protežovány.
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