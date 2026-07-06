AOPK ČR: Raky v CHKO Železné hory zabíjí račí mor

06.07.2026 11:18 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V řece Chrudimce, v úseku mezi přehradami Křižanovice a Práčov (Křižanovice II) v chráněné krajinné oblasti Železné hory, hromadně uhynuli raci říční v celém úseku toku. Další mrtví jedinci byli zaznamenáni v navazujícím úseku řeky v obci Svídnice. Laboratorní vyšetření uhynulých raků prokázalo závažné infekční onemocnění - račí mor. Ten způsobuje oomyceta Aphanomyces astaci, organismus podobný plísni.

AOPK ČR: Raky v CHKO Železné hory zabíjí račí mor
Foto: red
Popisek: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Trvalým zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, kteří jsou vůči nákaze imunní, ale šíří ji. Jde zejména o raka signálního, pruhovaného a mramorovaného, kteří bývali do přírody vypouštěni ze zájmových  chovů. Pro naše domácí druhy raků, raka říčního a raka kamenáče, je nákaza fatální. Onemocnění se nedá nijak léčit a nakažení raci hynou. 

„Jedná se o první potvrzený výskyt račího moru v CHKO Železné hory. Případ je o to zajímavější, že i přes pravidelný monitoring dosud v Železných horách nemáme informace o výskytu nepůvodních druhů raků. Nebyli zaznamenáni ani v blízkém okolí,“ uvádí Ondřej Machač z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Státní veterinární správa nařídila dne 26. 6. 2026 mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. Vymezila ochranné pásmo, které tvoří tok řeky Chrudimky od místa výtoku z vodní nádrže Křižanovice I, včetně jejích přítoků a odtoků do vzdálenosti 1 km, až po místo vtoku do vodní nádrže Křižanovice II (Práčov) a dále okolí těchto toků ve vzdálenosti 2 m od břehu. Ochranné pásmo bude na přístupných místech označeno informačními tabulkami.

Nařízení mimořádných veterinárních opatření je k dispozici na úřední desce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR: https://aopk.gov.cz/web/cz/uredni-deska

Co dělat, aby se račí mor nešířil dál?

Dodržujte prosím následující pokyny:

  • Nesnažte se zachraňovat raky přesunem na jiná místa, naopak se tím přispívá k šíření račího moru do dosud nekontaminovaných toků.
  • Předměty, které se v místě dostaly do kontaktu s vodou, jako jsou holínky či rybářská výstroj, důkladně vyčistěte horkou vodou, dezinfikujte Savem nebo řádným vysušením na slunci. Spory dokáží ve vlhkém prostředí přežít více než 14 dní. Výstroj nepoužívejte na jiných lokalitách bez dezinfikování.
  • Nepřevážejte ryby, jiné vodní živočichy či vodu z infikovaného toku do jiných toků. Voda je kontaminovaná sporami tohoto patogenu a můžete tak ohrozit zdravé raky.
  • Nevypouštějte žádné nepůvodní raky z chovů a nevylévejte vodu z akvárií do přírodních vod.

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TZ , AOPK ČR

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