Jedna fotka. Začalo takové peklo, že i na kavárnu to bylo moc

Spouštěčem k výhrůžkám a organizovaným útokům anonymních účtů proti novináři Čestmíru Strakatému se stala společná fotografie, kterou ministr Klempíř umístil na sociální síť X v sobotu večer. „Po delší době opět s mým oblíbeným podcasterem, a to ve Varech. Díky za fajn pokec, Čestmíre!“ ocenil ministr známého podcastera a novináře, který produkuje rozhovory s nejrůznějšími osobnostmi.
Daná fotografie na profilu Klempíře mnohým stačila, aby se na Strakatého slétli v komentářích a začali mu psát ostré vzkazy.
@cestmirstrakaty co to máš kurva za kámoše???— Matěj Dora (@hospodinuvdar) July 4, 2026
Nic naplat, že novinář dodal, že fotka vznikla během videohovoru s mluvčí Oty Klempíře coby screenshot obrazovky při domlouvání rozhovoru, který má proběhnout příští týden. „Věřím, že tentokrát dopadne. Je o čem mluvit,“ doplnil.
Rád k tomu doplním trochu kontextu. Fotka (respektive screenshot obrazovky) vznikla během videohovoru s mluvčí Oto Klempíře, kde mi byl znovu přislíben a potvrzen rozhovor, má být příští týden. Tak věřím, že tentokrát dopadne. Je o čem mluvit. ?? https://t.co/MeDLLtzjzE— Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) July 4, 2026
To, že novinář hodlá vést rozhovor s ministrem Klempířem, naopak pro část lidí působilo jako ještě větší rozbuška.
„S gaunery a křiváky se rozhovory nedělají,“ dočetl se novinář, že se s Klempířem nemá bavit.
Podle me neni.— Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) July 4, 2026
„Takovejmhle lidem se normální člověk obrovským obloukem vyhne,“ dočetl se Strakatý dále a následoval proud komentářů, které žurnalistu označovaly za „zm*da“ či „č*ráka“.
Do věci se vložila i iniciativa Štít demokracie a aktivista Petr Ludwig, jenž je jednou z jejích tváří. Ten sám novináře za rozhovor s ministrem kultury označil za „symbol zla“.
Vyjevil mínění, že v českém veřejném prostoru jsou „dva odlišné, ale srovnatelně nebezpečné typy zla“. Do prvního dle něj spadají ti, co „šíří proruskou propagandu a lži, posouvají konspirační teorie do veřejného prostoru, zpochybňují vědu či popírají klimatické změny“, a pak tu má být druhý typ. „A ten je podle mě možná zákeřnější právě tím, že se tváří kultivovaně, neutrálně a vlastně neškodně. Symbolem tohoto druhého typu je pro mě Čestmír Strakatý,“ vyjevil aktivista Ludwig.
„Tváří se jako otevřenost a neutralita sama, ale ve skutečnosti jen nekriticky předává mikrofon lidem. Během covidu dělal rozhovory s lidmi jako Soňou Pekovou, Hnízdilem a většinou antivax scény – tito lidé tak dostávali nejen platformu, ale i obrovský dosah. Prostě dostali jste Bludný balvan? Čestmír s vámi udělá nadšený rozhovor…“ vadí aktivistovi, že vede rozhovory s různými lidmi, které dle něj nejsou dostatečně kritické. „Páteř nula. Hodnoty nula,“ opřel se do Strakatého a označil jej za „kývače“.
„Vysmáté selfie s bývalým agentem StB, který za úplatu udával své přátele a dnes likviduje veřejnoprávní média, je úplně to samé,“ pokračoval Ludwig a v komentáři cílícím na žurnalistu se rozepsal i o „tlaku ruské propagandy“.
„Myslím, že bychom měli jednou provždy přestat obdivovat tuto ‚falešnou neutralitu‘. V době, kdy demokracie čelí tlaku ruské propagandy, masového zpochybňování reality a rozkladu demokracie, je potřeba si tyhle tváře, které dnes kolaborují s Klempířem a spol., pamatovat,“ vyzval též s tím, že Čestmír Strakatý u něj „dávno skončil“. „Teď jen znovu ukázal svůj nulový charakter,“ zakončil.
Sociální sítě novináře Strakatého následně začaly hromadně zaplavovat výhrůžkami a nadávkami anonymní účty.
„Zažívám teď strašně zajímavý ‚útok‘ propojených anonymních účtů a musím říct, že dezoláti dobra a lepší anonymní trollové si opravdu můžou podat ruku s druhou stranou. Jsou úplně stejní,“ komentoval Strakatý, co zažívá jen kvůli fotce s Klempířem, kterou ani on sám nepublikoval.
Ozvali se i další lidé, kteří mají s podobnými útoky zkušenosti. Novinář Michal Půr podotkl, že by se nebál říct, že „dezoláti dobra jsou ještě horší“.
Nebál bych se říct, že dezoláti dobra jsou ještě horší??— Michal Pur (@michalpur) July 5, 2026
Své k věci přispěl i komentátor Ondřej Tesárek, který se po sněmovních volbách a podobné zkušenosti s organizovanými výhrůžkami vůči němu i jeho rodině rozhodl raději přestat veřejně komentovat českou politiku a své pravidelné vysílání uzavřel jen pro předplatitele.
„Lepšoláti jsou mnohem, mnohem násilnější než dezoláti,“ poznamenal. „Dezolátům můžeš otevřeně vyhrožovat zabitím, psát jejich ženám, že jsou kurvy. Dostaneš lajky. Lepšolátům nemůžeš ani napsat, že si neumí zavázat tkaničky,“ zmínil komentátor vystupující pod přezdívkou Bratříček, který zažil smršť výhrůžek právě jen za slova o „tkaničkách“ směrem k poslankyni Julii Smejkalové (STAN).
Podobnost obou skupin komentoval i exministr financí Miroslav Kalousek citací z Orwellovy Farmy zvířat: „Nebylo už možné rozlišit, která tvář patří člověku a která praseti.“
Klempíř se po tlaku na novináře omlouval. „Když jsem včera zveřejnil naši společnou fotku, nenapadlo mě, co se tím proti Tobě spustí,“ psal Strakatému a podotkl, že jej mrzí, že schytává útoky za snímek, který uveřejnil on.
„Nebyl to Čestmírův příspěvek, politické gesto ani vyjádření jakékoli podpory. Bylo to setkání dvou lidí, kteří se roky znají,“ podotkl. „Vím, že se mnou řada lidí nesouhlasí a že ke mně mohou mít výhrady. Neměli bychom se ale dostat do bodu, kdy se obyčejné setkání stane proviněním. Můžeme stát na opačných stranách, a přesto spolu mluvit, aniž by za to jeden z nás musel schytat vlnu nadávek,“ požádal o uklidnění situace.
To, že anonymní účty vulgárně a s výhrůžkami útočí na jiného novináře, pak pod tímto příspěvkem komentovala veřejnoprávní novinářka Světlana Witowská slovy: „Lidi jsou hrozní, no...“
Lidi jsou hrozní, no...— Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) July 5, 2026
Opodál nezůstal ani publicista a aktivista Bohumil Kartous. „Čestmír Strakatý, jsi taková jednotka normalizace. Malý Karel Gott podcastového světa. Zasloužíš cenu SOSP, nějakou zvláštní. Víc pozornosti si naopak nezasloužíš,“ obořil se rovněž na novináře.
A pokračoval i Petr Ludwig, který popsal, že reakce lidí na Strakatého mají být ovlivněné tím, „jak vážně současnou situaci berou“. „Jedna část lidí opravdu vidí aktuální dění podobně jako to, co se dělo ve 30. letech minulého století. Máme válku v Evropě, největší od té druhé světové. A v Česku máme vládu, která je postavena na otevřeně proruských stranách, která bezprecedentním způsobem útočí na veřejnoprávní média a jejíž cíl je zřejmé oslabení demokracie. Pokud vládní koalici nazýváme ‚hnědá‘, není to nějaký eufemismus,“ vylíčil.
„Takže pokud vám přijde, že udělat před volbami rozhovor s Kateřinou Konečnou, ze kterého vyjde jako docela milá a normální paní, či za covidu dávat pravidelně prostor a ohromné dosahy všem hlavním dezinformátorům šířícím nebezpečné nepravdy bez kritické oponentury, že je standardní věc, pak jste součástí problému, o kterém jsem psal,“ obořil se nově nejen na novináře Strakatého, ale i na všechny, kteří se novináře zastávali. Dle Ludwiga totiž jde o problém, který popsal Karel Čapek ve Válce s Mloky.
„Čapek ve Válce s Mloky totiž velmi přesně ukazuje, že katastrofu nevytvářejí jen samotní Mloci, ale celý ekosystém lidí, kteří je normalizují. Tohle jsem přesně myslel tím, když jsem včera psal o dvou typech zla…“ přiblížil Ludwig, co má na mysli. „Nemyslím si tedy, že Čestmír je zlý, ale myslím si, že svojí snahou o to být neutrální a hlavně neschopností vést opravdu kritické rozhovory tento ekosystém, který Čapek popsal, přesně vytváří,“ mínil.
„Pokud vám přijde, že se nic zásadního neděje, že SPD, PRO a Motoristé jsou standardní demokratické strany a Macinka, Turek, Klempíř a Rajchl jsou standardní politici, tak si prosím přečtěte znovu Válku s Mloky. A pokud se shodneme, že morální krize skutečně je, pravděpodobně se pak i shodneme, že dávat nekritický prostor a ohromné dosahy novodobým Mlokům je opravdu špatně,“ zakončil pak aktivista.
Vše sdílel i profil Štítu demokracie – iniciativy, kterou založil Ludwig společně s aktivisty Romanem Mácou a Antonínem Pášmou.
Mgr. Petr Macinka
Strakatý se proti slovům Ludwiga ohradil s tím, že aktivista o něm „několikrát sprostě lže“. „Neříká pravdu o covidu, například jsem v Reflexu nemluvil s Hnízdilem (ten byl F1) a Peková byla event Reflexu. Ani jedno nebyla moje dramaturgie. Byli nějací další držitelé Bludného balvanu? Nebyli. Ale co už, že jo,“ ohradil se. Upozornil, že aktivista neříká pravdu ani o Klempířovi. „Sám bohužel v rámci boje za demokracii opakovaně manipuluje, a tady to vidíme zase,“ reagoval.
Dodal také, že přestože jej Ludwig viní z poskytnutí prostoru „všem hlavním dezinformátorům“, o České televizi například mluvil s jejím moderátorem Danielem Stachem a připomněl i svoje zapojení do pořadů Českého rozhlasu.
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