Levice: Odmítnutí Istanbulské úmluvy chrání šovinismus

06.07.2026 22:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vládnímu odmítnutí Istanbulské úmluvy.

Levice: Odmítnutí Istanbulské úmluvy chrání šovinismus
Foto: levice.org
Popisek: Levice

Odmítnutí Istanbulské úmluvy chrání šovinismus, ne společnost

Nakonec a nečekaně naše vláda pod vedením Babiše zrušila jakékoliv další kroky a plány s Istanbulskou úmluvou.

Celá tato fraška se nese v podobném duchu, kdy se vládní strany z minulého funkčního období hádaly o zákonu o whistleblowingu, za který jsme jako stát (tedy my všichni) dostali pokutu od EU minulý rok.

Ale zpět k Istanbulské úmluvě. Byli jsme a stále jsme v situaci, kdy si další z důležitých dokumentů přehazují naše vlády jako horkou bramboru. Opakuje se zas a znova klasická politika v českém duchu, kdy nikdo nemá zájem o posílení či modernizaci lidskoprávních institucí. Není tady vůle budovat něco nového. Tohle odmítnutí má jen chránit sexuální predátorství a zneužívání, jak v práci, tak v domovech, jakožto základní pilíř šovinismu.

Dalším absurdním důvodem odmítnutí je naprosto povrchní postoj neoddělovat slova sex a gender. Jedná se už o cynický a vyprázdněný argument. V roce 2026 se jedná jen o další formu konzervativního pokusu o manipulaci veřejného diskurzu. V digitální době, kdy nová slova přebíráme pomalu denně, nejsme schopni přijmout gender?

Můžeme se bavit o tom, že nepotřebujeme žádné zákony nebo dekrety, ale bohužel situace je taková, že rozhodně nenahrává marginalizovaným skupinám, i když jsou ženy technicky ve většině (ta ale nevlastní zase v tak velké míře kapitál). Kulturní kontrola skrze patriarchát bude nadále pokračovat a ničit tak i životy těch, kteří by z něj měli získat co nejvíce, to znamená mužů.

Kapitalista zde přece není od toho, aby šel bojovat na frontu, jako "patriot", na to je moc ideologicky vyprahlý. Na ochranu majetku a existenci třídní společnosti je nutná stratifikace lidí do skupin. A koneckonců, moc nad ostatními je to, na čem takto násilně a vytrvale rozdělené společnosti záleží.

Nechceme skončit jako v USA, kde dochází k rozkladu tvrdě vybojovaných práv. A proto: chcete společně budovat skutečnou socialistickou alternativu zdola? Přidejte se k nám ZDE.

Budujte s námi stranu pracujících, jedinou, která dokázala samostatně kandidovat ve volbách, aniž by závisela na penězích oligarchů nebo se přizpůsobovala jejich neoliberální ekonomické ideologii.

Proto bychom rádi poprosili o finanční podporu vás –

Budeme moc rádi za jakýkoliv dar na transparentní účet 2101181284/2010 (v případě daru přes 1000 Kč prosíme uvést do zprávy pro příjemce datum narození a místo trvalého bydliště, aby bylo možné vyhotovit darovací smlouvu).

Děkujeme! 

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https://jsmelevice.cz

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Mgr. Petra Prokšanová byl položen dotaz

Voláte sláva SSSR

Jak jinak, když jste komunistka. Ale uvědomujete si, kdo stál na začátku války po boku Hitlera? Že to byl právě Sovětský svaz? Že pak otočil, protože zjistil, že to pro něj bude výhodnější, a že se pak zmocní řady zemí spíš je věc druhá. Pořád se mluví o osvobození SSSR, ale jde to nazvat osvobození...

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22:14 Levice: Odmítnutí Istanbulské úmluvy chrání šovinismus

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vládnímu odmítnutí Istanbulské úmluvy.