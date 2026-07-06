Levice: Odmítnutí Istanbulské úmluvy chrání šovinismus

Odmítnutí Istanbulské úmluvy chrání šovinismus, ne společnost
Nakonec a nečekaně naše vláda pod vedením Babiše zrušila jakékoliv další kroky a plány s Istanbulskou úmluvou.
Celá tato fraška se nese v podobném duchu, kdy se vládní strany z minulého funkčního období hádaly o zákonu o whistleblowingu, za který jsme jako stát (tedy my všichni) dostali pokutu od EU minulý rok.
Ale zpět k Istanbulské úmluvě. Byli jsme a stále jsme v situaci, kdy si další z důležitých dokumentů přehazují naše vlády jako horkou bramboru. Opakuje se zas a znova klasická politika v českém duchu, kdy nikdo nemá zájem o posílení či modernizaci lidskoprávních institucí. Není tady vůle budovat něco nového. Tohle odmítnutí má jen chránit sexuální predátorství a zneužívání, jak v práci, tak v domovech, jakožto základní pilíř šovinismu.
Dalším absurdním důvodem odmítnutí je naprosto povrchní postoj neoddělovat slova sex a gender. Jedná se už o cynický a vyprázdněný argument. V roce 2026 se jedná jen o další formu konzervativního pokusu o manipulaci veřejného diskurzu. V digitální době, kdy nová slova přebíráme pomalu denně, nejsme schopni přijmout gender?
Můžeme se bavit o tom, že nepotřebujeme žádné zákony nebo dekrety, ale bohužel situace je taková, že rozhodně nenahrává marginalizovaným skupinám, i když jsou ženy technicky ve většině (ta ale nevlastní zase v tak velké míře kapitál). Kulturní kontrola skrze patriarchát bude nadále pokračovat a ničit tak i životy těch, kteří by z něj měli získat co nejvíce, to znamená mužů.
Kapitalista zde přece není od toho, aby šel bojovat na frontu, jako "patriot", na to je moc ideologicky vyprahlý. Na ochranu majetku a existenci třídní společnosti je nutná stratifikace lidí do skupin. A koneckonců, moc nad ostatními je to, na čem takto násilně a vytrvale rozdělené společnosti záleží.
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