Nadace ČEZ: Dvůr Králové obnovil dětské hřiště

Projekt „Obnova dětského hřiště v areálu Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem“ reagoval na nevyhovující technický stav původních herních prvků, které musely být z bezpečnostních důvodů odstraněny. Areál tak po určitou dobu postrádal zázemí pro dětské návštěvníky.
K obnovení hřiště přispěla Nadace ČEZ částkou 100 000 Kč, která pomohla pořídit nové herní prvky a vrátit tomuto oblíbenému místu jeho plnohodnotnou funkci pro rodiny s dětmi.
„Areál Tyršova koupaliště je pro naše město srdeční záležitostí. Jsem rád, že se nám podařilo vrátit tomuto místu jeho rodinný charakter a vytvořit bezpečné a atraktivní prostředí pro děti i jejich rodiče. Obnova hřiště byla nezbytným krokem, který výrazně zvýšil kvalitu služeb pro obyvatele i návštěvníky našeho města,“ uvedl místostarosta Dvora Králové nad Labem Vítězslav Šturma.
Nové hřiště nabízí moderní a bezpečné prvky pro aktivní pohyb dětí a navazuje na význam areálu jako centra odpočinku a volnočasových aktivit. Určeno je především dětem ve věku od 2 do 14 let a přístupné je v době otevření koupaliště.
Všechny instalované prvky splňují platné bezpečnostní normy a jejich pravidelnou údržbu a revize zajišťuje město prostřednictvím svých služeb.
Obnovou hřiště získal areál opět plnohodnotné zázemí pro rodiny s dětmi a posílil svou roli významného centra rekreace v regionu.
Nadace ČEZ byla založena v roce 2002 a patří k?největším firemním nadacím v České republice. Podporuje sociální, kulturní, sportovní a ekologické projekty prostřednictvím několika grantových programů a dlouhodobě spolupracuje s regiony po celé republice.
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