Nadace ČEZ: Dvůr Králové obnovil dětské hřiště

06.07.2026 16:18 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Město zrekonstruovalo dětské hřiště v areálu Tyršova koupaliště, které patří k oblíbeným rekreačním lokalitám v Podkrkonoší. Nové hřiště bylo slavnostně uvedeno do provozu přímo v areálu koupaliště v ulici Mánesova.

Nadace ČEZ: Dvůr Králové obnovil dětské hřiště
Foto: Nadace ČEZ
Popisek: Nadace ČEZ

Projekt „Obnova dětského hřiště v areálu Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem“ reagoval na nevyhovující technický stav původních herních prvků, které musely být z bezpečnostních důvodů odstraněny. Areál tak po určitou dobu postrádal zázemí pro dětské návštěvníky.

K obnovení hřiště přispěla Nadace ČEZ částkou 100 000 Kč, která pomohla pořídit nové herní prvky a vrátit tomuto oblíbenému místu jeho plnohodnotnou funkci pro rodiny s dětmi.

„Areál Tyršova koupaliště je pro naše město srdeční záležitostí. Jsem rád, že se nám podařilo vrátit tomuto místu jeho rodinný charakter a vytvořit bezpečné a atraktivní prostředí pro děti i jejich rodiče. Obnova hřiště byla nezbytným krokem, který výrazně zvýšil kvalitu služeb pro obyvatele i návštěvníky našeho města,“ uvedl místostarosta Dvora Králové nad Labem Vítězslav Šturma.

Nové hřiště nabízí moderní a bezpečné prvky pro aktivní pohyb dětí a navazuje na význam areálu jako centra odpočinku a volnočasových aktivit. Určeno je především dětem ve věku od 2 do 14 let a přístupné je v době otevření koupaliště.

Všechny instalované prvky splňují platné bezpečnostní normy a jejich pravidelnou údržbu a revize zajišťuje město prostřednictvím svých služeb.

Obnovou hřiště získal areál opět plnohodnotné zázemí pro rodiny s dětmi a posílil svou roli významného centra rekreace v regionu.

Nadace ČEZ byla založena v roce 2002 a patří k?největším firemním nadacím v České republice. Podporuje sociální, kulturní, sportovní a ekologické projekty prostřednictvím několika grantových programů a dlouhodobě spolupracuje s regiony po celé republice.

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ČEZ , nadace ČEZ , Dvůr Králové nad Labem , TZ

Mgr. Petra Prokšanová byl položen dotaz

Voláte sláva SSSR

Jak jinak, když jste komunistka. Ale uvědomujete si, kdo stál na začátku války po boku Hitlera? Že to byl právě Sovětský svaz? Že pak otočil, protože zjistil, že to pro něj bude výhodnější, a že se pak zmocní řady zemí spíš je věc druhá. Pořád se mluví o osvobození SSSR, ale jde to nazvat osvobození...

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