ČEZ: 209 436 nových odběrných míst za deset let

209 436 nových odběrných míst připojila za posledních deset let ČEZ Distribuce.
Současné zásadní změny v energetice přinášejí z pohledu provozovatele distribuční soustavy hlavně dynamický rozvoj decentralizované výroby, akumulace, digitalizace, elektromobility a elektrifikace vytápění. To vše při neustálém zvyšování důrazu na spolehlivost, efektivitu a bezpečnost provozu energetických sítí.
ČEZ Distribuce na tyto změny reaguje vyššími investicemi do rozvoje a modernizace sítí. V letech 2026 až 2030 takto plánuje investovat celkem 93 miliard korun.
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