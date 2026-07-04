ČEZ: 209 436 nových odběrných míst za deset let

05.07.2026 19:01 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Číslo týdne

ČEZ: 209 436 nových odběrných míst za deset let
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

209 436 nových odběrných míst připojila za posledních deset let ČEZ Distribuce.

Současné zásadní změny v energetice přinášejí z pohledu provozovatele distribuční soustavy hlavně dynamický rozvoj decentralizované výroby, akumulace, digitalizace, elektromobility a elektrifikace vytápění. To vše při neustálém zvyšování důrazu na spolehlivost, efektivitu a bezpečnost provozu energetických sítí.

ČEZ Distribuce na tyto změny reaguje vyššími investicemi do rozvoje a modernizace sítí. V letech 2026 až 2030 takto plánuje investovat celkem 93 miliard korun.

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ČEZ , elektřina , energie , TZ , elektrifikace , číslo týdne

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