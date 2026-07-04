MD: Již rok lze získat řidičský průkaz bez návštěvy úřadů

Za tuto dobu si tuto možnost na Portálu dopravy vybralo více než 77 tisíc zájemců. Ať už řešíte výměnu průkazu z důvodu uplynutí platnosti, ztráty, odcizení nebo změny osobních údajů, či žádáte o svůj první řidičský průkaz nebo o průkaz s vyznačenou profesní způsobilostí, přes Portál dopravy na pár kliků vyřešíte a vyzvednete na jednom z 10 tisíc výdejních boxů a míst Balíkovny.
Portál dopravy a výdejní místa nebo boxy lze využít k jednoduché výměně končícího řidičského průkazu či žádosti o první řidičák. Stejně pohodlnou cestou je rovněž možné požádat o výměnu průkazu u jeho ztráty, odcizení nebo při změně osobních údajů. Během pár minut si objednat nový a nechat si ho doručit tam, kde to žadateli nejvíc vyhovuje.
„Zájem o digitální služby státu v oblasti dopravy roste. Za první rok doručování řidičských průkazů se více jak 77 tisíc lidí žádajících o řidičský průkaz rozhodlo využít funkcionalitu doručování hotového dokladu do boxů či na výdejny po zažádání na Portálu dopravy. Podle dosavadních statistik si za poslední rok zažádalo přes Portál dopravy o řidičák 179 847 řidičů, z nichž službu doručení využilo přibližně 43 procent. Nejoblíbenější cílovou destinací pro doručení je pak výdejní box,“ informuje ministr dopravy Ivan Bednárik a dodává: „S digitalizací na dopravě přitom nekončíme, právě naopak. Připravuji zákon, který umožní, aby vám do výdejního boxu bylo možné zaslat i registrační značku nebo malý techničák.”
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V období mezi 1. červencem loňského a prvním červencem letošního roku bylo elektronicky s vyzvednutím na úřadech zažádáno o 102 024 dokladů a elektronicky s vyzvednutím do boxů či na výdejnách 77 823 průkazů; z toho největší zájem je o výdejní boxy v 55 225 případech (68 %), následují výdejní místa a Balíkovny na poštách. Z celkového počtu všech žádostí, tedy podaných fyzicky i elektronicky, je více než pětina podávána právě on-line. Nejvíc on-line žádostí o řidičské průkazy je z důvodů uplynutí doby platnosti, 157 600 případů (88 %), následují ztráty (10 075, tj. 6 %) a změny údajů (8 418, 5 %).
Zájemci si elektronicky zažádali i o 8 286 karet řidiče do digitálního tachografu, z toho 3 684 s doručením do boxů či na výdejny. Objednat doručení řidičského průkazu do výdejního boxu lze skrze Portál dopravy (ZDE). Na něj se můžete přihlásit například stejně jako do mobilního bankovnictví, tedy Bankovní identitou (Bank iD), kterou má cca 6,5 milionů klientů deseti bank.
Hotový průkaz je možné vyzvednout ve více jak 10 tisících výdejních boxech a místech Balíkovny za stokorunový poplatek, nebo zdarma na 206 úřadech obcí s rozšířenou působností. A víte, že vaše elektronicky podané žádosti jsou plně automaticky zpracovávané? Další informace naleznete na našem webu.
Mimo žádostí o doklady a informací o nich si na Portálu dopravy můžete například na jeden klik a zdarma stáhnout výpis z karty řidiče či bodového hodnocení, nastavit si zasílání notifikace o každé jeho změně a mnohem více. Lze si zde také najít například informaci o platnosti svého řidičského průkazu či zkontrolovat platnost technické prohlídky, informace o pojištění i dálniční známce.
Již nyní pro vás chystáme další novinky. Například ještě letos se můžete těšit na rozšíření možnosti nastavit si zasílání notifikací o konci platnosti dokladů.
Digitalizace dopravních agend pokračuje dál
Digitalizace a zjednodušování dopravních agend výměnami řidičských průkazů nekončí. K projednání vládou míří legislativní změny v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Resort dopravy navrhuje snadnější převody vozidel, zasílání registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů či související přenositelnost značek. Novela zákona má také přinést automatizaci vyřizování žádostí v oblasti registrace vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu.
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