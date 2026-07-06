Nebezpečí z Ukrajiny. Tak daleko Rajchl dosud nezašel

Předseda strany PRO a poslanec SPD Jindřich Rajchl se ve svém vysílání na Facebooku zamyslel nad tím, co nás čeká po skončení války na Ukrajině. „Jasně to naznačil Volodymyr Zelenskyj a jeho souputníci poté, co se polský prezident rozhodl odebrat mu Řád Bílé orlice,“ řekl Rajchl. Později se k tématu ještě vrátil.
JUDr. Jindřich Rajchl
Dále hovořil o tom, že Irsko mělo loni nejvyšší růst z celé EU. „To je větší růst než Čína. To je neuvěřitelný raketový skok. Přesto byl státní rozpočet přebytkový. Samozřejmě tam daní velké zahraniční společnosti. Irové vydávají minimum na obranu. Jsou neutrálním státem. Nedávají zásadní peníze na zbrojení, díky tomu se jim daří dobře. Za stranu PRO chci deklarovat, že naším receptem na uzdravení ekonomiky v ČR není neustálé škrtání a šetření. Ano, na státu a jeho přebujelém aparátu to zcela jistě, ale základ je v tom, že musíme navýšit příjmovou část státního rozpočtu. Nechat náš podnikatelský sektor, aby se nadechl. Rovná patnáctiprocentní daň by pro ČR byla ideální. Kdybychom stabilizovali daně, podnikatelé by věděli, že se na ně nesáhne, bude minimum výjimek, jednoduché daňové přiznání, v té chvíli se nadechnou čeští podnikatelé. Vymažete tím šedou ekonomiku, protože by se to nevyplatilo. Přišly by k nám danit velké firmy ze zahraničí, stali bychom se druhým Irskem ve středu Evropy. Nemůžeme pořád jen škrtat, za chvíli nebude kde. Musíme se dívat jiným směrem. Neplatí, že čím vyšší daně, tím vyšší výběr. Mnoho firem teď daní v zahraničí, obcházejí systém. Zahraniční firmy vytahují peníze mimo ČR, tady téměř nedaní. Např. Google výtěžek odvádí do Irska, kde platí daně,“ vysvětlil Rajchl.
JUDr. Jindřich Rajchl
Veřejné zakázky by se podle něj měly dávat výhradně českým firmám. Prodávat by se měly především české potraviny. V jiných zemích také sázejí na domácí potravinovou produkci. „Měli bychom vrátit síť obchodů, které by nakupovaly výhradně od českých producentů, českých zemědělců, aby peníze zůstávaly doma a měli jste jistotu, že dostáváte kvalitní potraviny, ne brambory z Egypta nebo z jiné pouště,“ řekl v nadsázce.
Nelíbí se mu ani přebujelá administrativa, které jsou podnikatelé vystaveni. Zmínil také velký odliv kapitálu. Podle jeho slov z Česka odešlo oficiálně 613 mld. korun v loňském roce. „Představte si, kolik by za to bylo nemocnic, škol, knihoven, kilometrů dálnic,“ sdělil poslanec a zamyslel se nad tím, jak vysoká částka byla vyvedena do zahraničí neoficiálně.
Peníze, které se na státních zakázkách vydají českým firmám, se vracejí do státního rozpočtu. Když se zaplatí cizí firmě, už je nikdy nevidíme. „Dost bylo globalismu. Dost bylo toho, abychom pracovali na německé, francouzské penze,“ apeluje Rajchl.
Evropská unie podle něj tlačí na to, aby členské země platily víc do unijního rozpočtu. „Ani vindru,“ vzkázal předseda PRO.
Nechce zavádět nové daně. „Škrtnul bych Ursulu von der Leyenovou,“ sdělil politik. Poslouchání byrokratů v Bruselu znamená podle něj stále nové daně, zmínil např. emisní povolenky.
„Evropa během dvaceti let ztratila polovinu na globální ekonomice. Pojďme nedopustit, aby nám zvyšovali daně neuvěřitelným způsobem,“ zdůraznil politik.
Když se mluví o „hnědém Turkovi“, je třeba zasáhnout
Zmínil také kauzu Čestmíra Strakatého, který sdílel fotku s ministrem kultury Otem Klempířem (Motoristé). „Pravdoláskaři se požerou mezi sebou. Jsou to nenávistní lidé. Jsou připraveni zničit každého, kdo nebude zcela na jejich straně. Kdo nebude stoprocentně na straně Ukrajiny, bude zašlapán do země,“ řekl a hovořil o fanaticích na liberální scéně.
Kdo si dovolí udělat fotku s někým, koho neuznávají, bude ostrakizován, bude zničen. „Tohle je výsledek jejich pravdy a lásky, kde milují každého, ale nenávidí toho, kdo má jiný názor. Mluví o toleranci vůči migrantům, LGBT, ale jsou to nejvíce nenávistní lidé. Tolerancí ke všemu se jen maskují,“ dodal Rajchl.
Zmínil také, že ve vysílání CNN Prima News se musel ohradit proti Pavlíně Wolfové, i když jinak si jí váží. Příčinou bylo, že ve studiu padla slova o „hnědém (Filipu) Turkovi“ a moderátorka mlčela. „Jaká je horší urážka než říct o někom, že je hnědý?“ zamyslel se Rajchl.
Ještě navíc Filip Turek (Motoristé) v dané chvíli neseděl ve studiu a nemohl se bránit. „To je nejpodlejší útok. Pravdoláskaři a lidé, kteří mají k fašismu blíž než Turek, si myslí, že nás mohou urážet, mohou se do nás pustit urážkami osobního typu,“ zdůraznil Rajchl.
Podivuje se tomu, že moderátoři tyto řeči nepřeruší. „Nemůžeme se dostat do situace, že oni nás budou urážet a my si to necháme líbit. Já si to líbit nenechám,“ uvedl politik.
Proto ho podle jeho slov nenávidí. „Byl bych rád, aby moderátoři vždy zasáhli ve chvíli, kdy padnou urážky typu hnědý Turek,“ podtrhl Rajchl.
Kritizoval poslance Jana Jakoba (TOP 09), který rád uráží Filipa Turka, ale nevadilo mu, když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pojmenoval vojenskou jednotku po banderovcích.
Jsou tu strany, které prosazují protičeské zájmy
Hlavní událostí týdne podle něj je návrh na odebrání Řádu Bílého lva Zelenskému. Zmínil, že inspirací byl obdobný postup v Polsku, kde se na tom shodli všichni. „Poláci ukázali svou národní hrdost, že nebudou tolerovat to, aby jim Ukrajina plivala do obličeje. Ze strany Zelenského je na tom nejhorší jeho nevděk. Poláci posílají na Ukrajinu nejvíc, přijali uprchlíky, starají se o ně, ze svých peněz jim dali v přepočtu 226 mld. korun. Jednotky UPA vyvraždily přes sto tisíc Poláků. Chápete tu neuvěřitelnou facku?“ podivoval se poslanec.
Je to podle něj, jako když soused přijde pomoci hasit při požáru, sám se zraní a druhý den se bude adorovat někdo, kdo zabil jeho otce nebo dědu.
„Zelenskyj místo toho, aby se Polákům omluvil, poslal svůj řád zpět poštou. Je to neuvěřitelný nevděk ze strany Ukrajinců. Namísto poděkování plivnou do obličeje, tohle je realita. Navrhl jsem odebrání Řádu Bílého lva. Chtěl bych poděkovat kolegům z klubu SPD, kteří mě podpořili. Tomio Okamura řekl, že je to správná cesta. Nehodláme tolerovat projevy nacismu. Morálka a mravnost, na které apeloval Tomáš Garrigue Masaryk, to je naše cesta,“ podtrhl Rajchl.
Zdůraznil, že Masaryk nenáviděl fašismus a nacismus. „Četl jsem komentáře, proč zrovna tohle, jestli nemáme důležitější věci na práci. Udržování slušnosti, mravních hodnot, je nejdůležitější. Musíme si zachovat národní čest, hrdost. Jsme jednou z mála zemí v Evropě, která nikdy neměla vlastní jednotku SS. Na národní tradici bychom měli být hrdí. Kdybychom byli jako Poláci, už by to bylo vyřešené. U nás se to nestane. Opakuje se situace se sudetoněmeckým landsmanšaftem,“ soudí politik.
Hovořil o pokrytectví a farizejství některých lidí. „Jsou tu strany, které prosazují protičeské zájmy. Jsou ochotny kolaborovat s kýmkoli, pokud jim to přinese politické body,“ uvedl Rajchl.
Ví, že odebrání Řádu Bílého lva bude těžké prosadit. „Nejde o to, jestli to vyjde, nebo ne. Šlo o to, aby se někdo ozval. Člověk, který pojmenovává jednotky po nacistických zrůdách, nemůže být nositelem našeho nejvyššího státního vyznamenání,“ zdůraznil Rajchl.
Zaznamenal prý obrovsky pozitivní reakce na svou iniciativu v Polsku. „Také proto jsem to navrhl, aby Poláci viděli, že tu mají partnera. Zareagovalo i Slovensko. Předseda Národní rady řekl, že je to správný krok a že ho podporuje,“ uvedl poslanec.
Chovejme se k Ukrajincům stejně jako k českým občanům
Hovořil též o dopadu na česko-ukrajinské vztahy. „Až dojde k ukončení války, Ukrajina bude schopná bez váhání se otočit proti nám. Reakce na polské rozhodnutí je toho jednoznačným důkazem – žádná omluva, žádná sebereflexe. Zcela jednoznačně protitah ve stylu ‚my si budeme pojmenovávat naše jednotky tak, jak budeme chtít a je nám úplně jedno, že vás to uráží, je nám úplně jedno, že se vás to dotýká, že tito lidé zabíjeli vaše předky, protože my jsme Ukrajina a my si budeme dělat, co chceme‘. Musíme změnit přístup k Ukrajině a od toho bezbřehého patolízalství, od bezbřehé adorace všeho, co je ukrajinské, musíme přejít ke standardním vztahům a prosazování našich národních zájmů. Musíme rezignovat na tu až podlézavost vůči ukrajinským migrantům, kdy tvrdíme, jakým jsou přínosem pro naši ekonomiku. Nejsou. Naopak. Rozjeli obrovské množství černých pracovních míst, agentury, které tady neplatí daně. Znám případ, kdy Ukrajinka se ptala mého známého, kdy už skončí válka, on jí řekl, že třeba za rok, a ona reagovala: ‚To snad ne. Snad tak brzo ne, to bych si musela zařídit živnostňák, přestala bych dostávat příspěvek na bydlení, všechny dávky. To by byla pro mě tragédie.‘ Takhle se na to někteří z nich dívají,“ podotkl Rajchl.
Uvedl, že Ukrajinci by po válce museli mít živnostenský list a začala by pro ně platit pravidla jako pro všechny. „To je přece absurdní. Nemůžeme to dál tolerovat. Poláci právě zrušili bezplatné bydlení pro Ukrajince. Česká mainstreamová média to glosovala tím, co si to vůbec dovolili, jak je to bezcitné, když z Ukrajinců se stanou bezdomovci atd. Poláci přitom jenom nastavili pro Ukrajince stejná pravidla jako pro Poláky. Po čtyřech letech by snad už měli mít schopnost sehnat si práci a pořídit si vlastní bydlení. Říkám: Pojďme jednat úplně stejně. Chovejme se k ukrajinským migrantům stejně jako k českým občanům. Nedávejme jim žádná privilegia, žádné výhody,“ vyzývá politik.
Čeští občané, kteří emigrovali před rokem 1989 do Německa, do Rakouska, do USA, neměli podle něj žádné výhody. Protloukali se umýváním nádobí. Až se naučili jazyk, začali obsluhovat v restauraci. Nakonec si otevřeli vlastní podnik.
Zmínil také vysokou kriminalitu Ukrajinců, která roste. „Ukrajinci ovládli organizovaný zločin v ČR – obchod s bílým masem, obchod s drogami, obchod se zbraněmi, kyberkriminalitu atd.,“ uvedl Rajchl.
Kriminalita Ukrajinců je podle něj mnohem vyšší než Čechů. „Nejsem xenofob. Byl bych rád, kdyby sem přišli nejchytřejší lidi z celého světa. Nebudu ale pro to, abychom je to tu nechali rozkrádat, dívat se na to, jak z našich peněz jezdí na dovolenou na Ukrajinu. Když jezdí na dovolenou na Ukrajinu, tak nejsou uprchlíci. Když odněkud prcháte, tak se tam nemůžete vracet na dovolenou,“ zdůraznil poslanec. Pokud se Ukrajinci nebojí nebezpečí na Ukrajině, mohou tam podle jeho soudu zůstat.
Ukrajina po skončení války podle něj bude ukřivděnou zemí. „Bude cítit křivdu, že Západ je do té války zavlekl, což je pravda bohužel, a nechal je, což je částečně taky pravda, ne úplně, protože ty peníze, které tam Západ posílá, rozkrádá Zelenskyj. To, že je Západ do války navezl, je jednoznačné,“ uvedl politik.
Zrekapituloval vývoj jednání o ukončení války a připomněl zásah někdejšího britského premiéra Borise Johnsona. „Ukrajina se bude cítit zraněná, zrazená, otočí se vůči nám,“ předestřel Rajchl.
To je podle něj to největší nebezpečí, které nás čeká.
Připomněl, že země má skvěle vyzbrojenou a vycvičenou armádu, která je v tuto chvíli nejlepší v Evropě. „Bude připravena na cíle, které nastolí ukrajinští nacisté. To je nebezpečí. My si tady zaděláváme na obrovský problém. Když nacistické Německo zahájilo druhou světovou válku, tak to bylo jen šest let poté, co bylo úplně na dně. Výmarská republika na začátku 30. let byla zdevastovanou zemí,“ řekl poslanec a připomněl tehdejší hyperinflaci.
Hovořil o tom, že lidé hladověli, žili na ulici, umírali. „Za šest let byli schopni zahájit válku proti celé Evropě. Příčinou bylo, že si je Západ rozmazlil a vychoval. Západ se tehdy bál, že se Stalin spojí s německými komunisty, protože v Německu byla velmi silná komunistická strana. Spojení Německa a Sovětského svazu by bylo pro západní Evropu zdrcující. A tak se rozhodli, že podpoří klauna, za něhož měli Adolfa Hitlera, toho hospodského povaleče z Mnichova, dají mu peníze, aby mohl zemi obnovit, aby mohl obnovit armádu, aby tvořil přehradu mezi Stalinem a jimi. Jak to dopadlo, víme. My si dnes tvoříme přehradu mezi Ruskem a námi na Ukrajině, 90 mld. eur jsme poslali z EU, 70 mld. dolarů teď plánujeme poslat v rámci NATO,“ připomněl Rajchl.
Západ podle něj dělá stejnou chybu jako ve třicátých letech. „Nejsme schopni se poučit. Varuji před tím už teď. Pro ČR to může být extrémně hazardní hra. Neposlal bych tam už ani korunu. Apeloval bych na uzavření mírové dohody. Za každou cenu. Další nadbíhání Ukrajině povede k následkům, které budeme jen velmi těžko odvracet, nejenom ze strany Ukrajiny jako státu, ale i ze strany jejích migrantů, kteří už dnes se u nás velmi často cítí jako nadlidé, kteří si mohou dovolit všechno. Domáhají se přednosti u lékaře, přednostního přijetí do škol, vyplacení dávek. Chovají se, jak kdyby jim to tu patřilo,“ soudí politik.
Podle svých slov to odmítá. „Pokud mě někdo má za xenofoba nebo proruského kolaboranta, je mi to jedno. Záleží mi na osudu ČR. Na tom, jak se nám bude žít v naší zemi. Jsem reprezentantem obyčejných lidí, kteří v ČR žijí. Nepodpořil bych Ukrajinu žádnou další půjčkou, respektive darem, protože to nikdy nevrátí. Nevytvářel bych si kousek za našimi hranicemi silně nacionalistickou vládu, která bude mít k dispozici nejlépe vycvičenou armádu v Evropě. Je to obrovské riziko, které se nám může vymstít,“ uzavřel Rajchl.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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