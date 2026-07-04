České dráhy: Dopravní systém IDESKA v Jihočeském kraji

06.07.2026 7:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Od 1. července funguje v Jihočeském kraji nový dopravní systém IDESKA. České dráhy jsou jeho významnou součástí.

České dráhy: Dopravní systém IDESKA v Jihočeském kraji
Foto: red
Popisek: ČD - logo

České dráhy jsou jeho významnou součástí v oblasti zajištění železniční dopravy a odbavení cestujících. Systém propojuje vlaky, autobusy i městskou dopravu, zavádí jednotný krajský tarif a jednu jízdenku pro celou cestu. V souvislosti s jeho zavedením dochází také k rozšíření platnosti tarifů PID a IDPK na území Jihočeského kraje.

Cestující v Jihočeském kraji jsou od 1. července odbavováni jízdními doklady IDS IDESKA. Základním principem nového dopravního systému je jednotný tarif a jedna jízdenka bez ohledu na dopravce nebo kombinaci spojů v celém Jihočeském kraji. Jízdenky jsou v prodeji i v odbavovacích kanálech Českých drah včetně aplikace Můj vlak. Aktualizace aplikace s možností nákupu jízdenek IDESKA je dostupná uživatelům v obchodech Google Play a App Store. Aplikace nyní nabízí jízdenky již osmého integrovaného dopravního systému.

Anketa

Je Petr Macinka arogantní?

5%
6%
87%
2%
hlasovalo: 15699 lidí

Vedle pokladen Českých drah bude samozřejmě k dispozici také odbavení ve vlacích prostřednictvím přenosné osobní pokladny u průvodčího a prodejního automatu MOPAJ. Jízdenky v rámci zón a území IDESKA budou platit i v dálkových vlacích ČD linek R17, Ex7, R11 a R31.

Se spuštěním IDESKA dochází v Jihočeském kraji také k úpravám dopravní nabídky a návazností mezi spoji. Cílem je lepší provázání jednotlivých druhů dopravy a přehlednější systém pro cestující. Dopravní systém IDESKA platí recipročně i na území Středočeského kraje, a to např. na tratích 220 do Benešova, 222 do Vlašimi, 223 do Sedlčan nebo 200 do Příbrami. V Plzeňském kraji platí na tratích 191 a 192 do okolí Nepomuku (včetně rychlíkové linky R31) a 185 do okolí Sušice.

České dráhy provozují v Jihočeském kraji jeden z nejmodernějších vozových parků z celé republiky. Na tratích dnes jezdí sedm nových motorových jednotek RegioFox a devatenáct elektrických jednotek RegioPanter, které cestujícím přinášejí vysoký komfort, bezbariérové cestování, klimatizaci i palubní Wi Fi připojení. Další modernizace vlaků bude následovat po elektrizaci trati 226 Veselí nad Lužnicí – České Velenice, kam České dráhy nasadí pětici nových třívozových jednotek. Komfortní a rychlé jsou také dálkové vlaky na území Jihočeského kraje.

Vlaky nabízejí v Jihočeském kraji velmi rychlé spojení mezi důležitými městy i do mnoha obcí. Cesta mezi Táborem a Českými Budějovicemi trvá 36 minut, mezi Jindřichovým Hradcem a krajskou metropolí zhruba hodinu, z Písku necelou hodinu a ze Strakonic 47 minut.

Více informací k systému IDS IDESKA najdete na webech ZDE a ZDE.

Psali jsme:

České dráhy: Výluky na hlavním koridoru z Prahy na Moravu
České dráhy: Jízdenka na léto láká na cestování bez omezení
Největší železniční tendr v historii Česka vstupuje do finále. České dráhy mají nejlepší nabídku
České dráhy: Z Prahy do Hamburku nyní jen za šest hodin

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.cd.cz

https://www.ideska.info

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

České dráhy , doprava , kraj Jihočeský , systém , železnice , TZ , IDESKA

Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Babiš

Prosím o odpověď na otázku.Proč jedete pořád-- AntiBabiš.kDYBY TO NEMĚL VŠE OŠETŘENÉTAK BYCH VÁM VĚŘIL.Ale Vy opravdu nemáte nic jiného než mít v puse Babiše.Kolik jste toho mohli udělat ve Vaši minulé vládě a nic.Teď jedete pořád dokolečka jak by to mělo být. Děkuji za Odpověď. mamlas

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Hubnoucí injekce zanechají na obličeji nehezké stopyHubnoucí injekce zanechají na obličeji nehezké stopy První milování s novým partneremPrvní milování s novým partnerem

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

České dráhy: Dopravní systém IDESKA v Jihočeském kraji

7:14 České dráhy: Dopravní systém IDESKA v Jihočeském kraji

Od 1. července funguje v Jihočeském kraji nový dopravní systém IDESKA. České dráhy jsou jeho významn…