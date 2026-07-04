České dráhy: Dopravní systém IDESKA v Jihočeském kraji

České dráhy jsou jeho významnou součástí v oblasti zajištění železniční dopravy a odbavení cestujících. Systém propojuje vlaky, autobusy i městskou dopravu, zavádí jednotný krajský tarif a jednu jízdenku pro celou cestu. V souvislosti s jeho zavedením dochází také k rozšíření platnosti tarifů PID a IDPK na území Jihočeského kraje.
Cestující v Jihočeském kraji jsou od 1. července odbavováni jízdními doklady IDS IDESKA. Základním principem nového dopravního systému je jednotný tarif a jedna jízdenka bez ohledu na dopravce nebo kombinaci spojů v celém Jihočeském kraji. Jízdenky jsou v prodeji i v odbavovacích kanálech Českých drah včetně aplikace Můj vlak. Aktualizace aplikace s možností nákupu jízdenek IDESKA je dostupná uživatelům v obchodech Google Play a App Store. Aplikace nyní nabízí jízdenky již osmého integrovaného dopravního systému.
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Vedle pokladen Českých drah bude samozřejmě k dispozici také odbavení ve vlacích prostřednictvím přenosné osobní pokladny u průvodčího a prodejního automatu MOPAJ. Jízdenky v rámci zón a území IDESKA budou platit i v dálkových vlacích ČD linek R17, Ex7, R11 a R31.
Se spuštěním IDESKA dochází v Jihočeském kraji také k úpravám dopravní nabídky a návazností mezi spoji. Cílem je lepší provázání jednotlivých druhů dopravy a přehlednější systém pro cestující. Dopravní systém IDESKA platí recipročně i na území Středočeského kraje, a to např. na tratích 220 do Benešova, 222 do Vlašimi, 223 do Sedlčan nebo 200 do Příbrami. V Plzeňském kraji platí na tratích 191 a 192 do okolí Nepomuku (včetně rychlíkové linky R31) a 185 do okolí Sušice.
České dráhy provozují v Jihočeském kraji jeden z nejmodernějších vozových parků z celé republiky. Na tratích dnes jezdí sedm nových motorových jednotek RegioFox a devatenáct elektrických jednotek RegioPanter, které cestujícím přinášejí vysoký komfort, bezbariérové cestování, klimatizaci i palubní Wi Fi připojení. Další modernizace vlaků bude následovat po elektrizaci trati 226 Veselí nad Lužnicí – České Velenice, kam České dráhy nasadí pětici nových třívozových jednotek. Komfortní a rychlé jsou také dálkové vlaky na území Jihočeského kraje.
Vlaky nabízejí v Jihočeském kraji velmi rychlé spojení mezi důležitými městy i do mnoha obcí. Cesta mezi Táborem a Českými Budějovicemi trvá 36 minut, mezi Jindřichovým Hradcem a krajskou metropolí zhruba hodinu, z Písku necelou hodinu a ze Strakonic 47 minut.
Více informací k systému IDS IDESKA najdete na webech ZDE a ZDE.
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