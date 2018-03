Czech POINT: Statistiky v novém

Na kontaktních místech veřejné správy tak máme přes 19 milionů výpisů. Podobně je tomu u statistik na rozhraní CzechPOINT@office.

Co bylo příčinou?

Aktualizovali jsme zobrazovaná data statistik. Doplnili jsme je o agendy, které v původních statistikách dosud chyběly. Na kontaktních místech to jsou zejména agendy týkající se ISDS. Opravili jsme statistiky zpětně až do doby vydání prvního výstupu z ISDS, tedy do roku 2009.

Na rozhraní CzechPOINT@office jsme doplnili údaje např. z evidence přestupků a centrálního registru zbraní. Opět jsme čísla upravili zpětně podle data spuštění služby.

Veřejnost tak má k dispozici mnohem podrobnější údaje o poskytovaných službách a o četnosti využívání jednotlivých agend systému Czech POINT.

