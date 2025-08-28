Rajchl (PRO): Ukrajinské pokrytectví v přímém přenosu

28.08.2025 12:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k emigraci bratra ukrajinské premiérky Svyrydenkové

Rajchl (PRO): Ukrajinské pokrytectví v přímém přenosu
Foto: Xaver Live
Popisek: Jindřich Rajchl

Premiérka, která nechává odchytávat ukrajinské muže v bojeschopném věku, aby je násilím nacpali do antonů a odvezli na frontu, kde se jejich životnost pohybuje v řádu dní až týdnů, má bratra, jenž si žije v pohodě, v bezpečí a přepychu v západní Evropě.

To samé v bleděmodrém platí i o našich papaláších. Ukrajiny mají plnou pusu, modrožlutou barvu i na trenýrkách, ale aby nám šli ukázat, že svá slova o podpoře Ukrajiny myslí vážně a vydali se na frontu bojovat, nebo tam poslali své syny, to ani náhodou.

Milion mrtvých je pro ně jen statistika. Nic víc. Proto jasně říkám, že kdokoliv nyní podporuje pokračování této dávno rozhodnuté války, aniž by do ní šel sám bojovat, je v mých očích zbabělec a odporný farizej. Válku vždy podporují jen ti, co v ní sami nebojují.

Chtělo by se mi říci, že se řídí heslem “z cizího krev neteče”. Ale tady bohužel teče. A jsou jí hektolitry.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • mimo zastupitelskou funkci
