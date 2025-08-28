„Zbytečně věří NATO?“ Zelenskyj a okupace Maďarska. Peheho vtip vyděsil

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Maďarsko a Slovensko však podobným procesem diverzifikace neprošlo a maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó se ostře obořil na Ukrajince, aby přestali ohrožovat energetickou bezpečnost Maďarska, které nemá s ruskou agresí proti Ukrajině vůbec nic společného.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha tehdy svému maďarskému kolegovi doporučil, aby Maďaři neodebírali energetické suroviny od válečného agresora.
Teď se k diskusi na toto téma připojil i politolog Jiří Pehe, který se vysmál maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi.
„Orbán vyhrožuje Zelenskému dlouhodobými důsledky kvůli útoku ukrajinských sil na ropovod Družba. Jen aby se Zelenský nerozlobil. Zabrání Maďarska by mu trvalo dva dny, a polovina členů NATO by na žádost Maďarska aktivovat čl. 5 s potěšením nereagovala,“ poznamenal Pehe na sociální síti X.
Ale pod jeho příspěvkem okamžitě zaznělo, že pokud je to takto, tak pak by asi i pro Česko bylo nejlepší, abychom řady NATO opustili. „Tak to abychom to NATO raději opustili, když to tam takto ‚s radostí‘ funguje,“ padlo.
Pehe okamžitě vyrukoval s protinávrhem. „Alternativou je, že by NATO a EU opustilo Maďarsko, a přestalo sabotovat zbytek,“ doporučil Pehe.
Alternativou je, že by NATO a EU opustilo Maďarsko, a přestalo sabotovat zbytek ??— Jiří Pehe (@JiriPehe) August 27, 2025
„Pardon – bude normou, že NATO neaktivuje příslušný článek? Je k tomu dokument? To znamená, že mnoho států zcela zbytečně věří kolektivní obraně? To nevypadá pro žádného člena dobře. Je ten článek skutečně tak vágně formulován?“ přidal se na to konto další diskutér.
„Měli by si uvědomit, že podle americké logiky velký národ malý napadnout může ... ale obráceně se to nesmí dělat..“ zaznělo do třetice.
