„Zbytečně věří NATO?“ Zelenskyj a okupace Maďarska. Peheho vtip vyděsil

28.08.2025 12:19 | Monitoring

Politolog Jiří Pehe se vysmál maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi a prohlásil, že by se Maďarům mohlo vymstít, pokud rozzlobí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. A přišla ostrá reakce.

 Před pár dny proběhla diplomatická přestřelka mezi Ukrajinci a Maďary. Ukrajinci uhodili na ropovod Družba, kterým teče ropa do Maďarska a na Slovensko. Dříve na něm byla závislá i Česká republika. Než se v 90. letech rozhodla energetickou infrastrukturu diverzifikovat. Ruská agrese na Ukrajině tuto diverzifikaci urychlila.  

Maďarsko a Slovensko však podobným procesem diverzifikace neprošlo a maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó se ostře obořil na Ukrajince, aby přestali ohrožovat energetickou bezpečnost Maďarska, které nemá s ruskou agresí proti Ukrajině vůbec nic společného.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha tehdy svému maďarskému kolegovi doporučil, aby Maďaři neodebírali energetické suroviny od válečného agresora.

Teď se k diskusi na toto téma připojil i politolog Jiří Pehe, který se vysmál maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi.

„Orbán vyhrožuje Zelenskému dlouhodobými důsledky kvůli útoku ukrajinských sil na ropovod Družba. Jen aby se Zelenský nerozlobil. Zabrání Maďarska by mu trvalo dva dny, a polovina členů NATO by na žádost Maďarska aktivovat čl. 5 s potěšením nereagovala,“ poznamenal Pehe na sociální síti X.

Ale pod jeho příspěvkem okamžitě zaznělo, že pokud je to takto, tak pak by asi i pro Česko bylo nejlepší, abychom řady NATO opustili. „Tak to abychom to NATO raději opustili, když to tam takto ‚s radostí‘ funguje,“ padlo.

Pehe okamžitě vyrukoval s protinávrhem. „Alternativou je, že by NATO a EU opustilo Maďarsko, a přestalo sabotovat zbytek,“ doporučil Pehe.

 

 

„Pardon – bude normou, že NATO neaktivuje příslušný článek? Je k tomu dokument? To znamená, že mnoho států zcela zbytečně věří kolektivní obraně? To nevypadá pro žádného člena dobře. Je ten článek skutečně tak vágně formulován?“ přidal se na to konto další diskutér.

Reakce na slova Jiřího Pehe

„Měli by si uvědomit, že podle americké logiky velký národ malý napadnout může ... ale obráceně se to nesmí dělat..“ zaznělo do třetice.

Reakce na slova Jiřího Pehe

