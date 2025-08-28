Okamura hodně přitvrdil. „Chirurg z dovozu“ dostal konkrétní podobu

Monitoring

Amsterdam se zahalil do smutku. Obyvatele města šokovala vražda sedmnáctileté Lisy, kterou by mohl mít na svědomí žadatel o azyl. Smrt teenagerky vyvolala v zemi vlnu pobouření. Ozvěna pobouření zarezonovala i v Česku. Předseda SPD Tomio Okamura promluvil. A hodně přitvrdil.

Okamura hodně přitvrdil. „Chirurg z dovozu“ dostal konkrétní podobu
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Na Českém jarmarku strany Svoboda a přímá demokracie v Mělníce

 Nizozemím otřásla tragédie. V Amsterdamu byla zavražděna sedmnáctiletá dívka. Hlavním podezřelým je žadatel o azyl v Nizozemí, který je spojován se dvěma sexuálním útoky z dřívějška. Sedmnáctiletá Lisa byla ubodána. Amsterdam se zahalil do smutku.

Veřejnoprávní zpravodajský kanál NOS uvedl, že obyvatelé města uspořádali tichý pochod k uctění oběti mladé studentky. Pietní akci zorganizovali obyvatelé zařízení Ústřední agentury pro příjem žadatelů o azyl (COA), kde se muž podezřelý z Lisiny vraždy mohl v minulosti nacházet. Žadatelé o azyl prý uspořádali smuteční pochod „z úcty k Lise a její rodině“. Pochodu ze stanice metra Strandvliet k místu, kde byla Lisa nalezena mrtvá, se účastnilo asi 25 lidí.

Byla napadena cestou domů po večerním výletu s přáteli v Amsterdamu. Server deníku Algemeen Dagblad napsal, že se dívka vracela domů ze setkání s přáteli. Jela na kole.

Sedmnáctiletá dívka zavolala na tísňovou linku a oznámila, že ji někdo sleduje. Ale pomoc dorazila příliš pozdě. Policie našla její tělo na okraji nábřeží u Holterbergweg v Duivendrechtu.

Možný útočník sedí ve vazbě. Policie našla ve vodě v místě, kde se muž pravděpodobně zdržoval, nůž a telefon. Policie vyšetřuje, zda nalezené předměty souvisejí s Lisinou smrtí. Server televize NOS upozornil, že smrt teenagerky vyvolala v zemi vlnu pobouření. Fasády domů a klubů byly v Amsterdamu osvětleny oranžově, aby se zvýšilo povědomí o násilí páchaném na ženách a dívkách. Oranžově byly osvětleny i další budovy v nizozemských městech.

V Abcoude, vesnici, kde Lisa žila, začal každoroční týden slavností minutou ticha. Poté dvě minuty zvonily kostelní zvony. „Lisina rodina tam byla a byla hluboce dojatá,“ řekl poté mluvčí organizace Namens de Familie. „Cítí se podporováni a dojati obrovskou podporou celé vesnice.“

Deník NRC Handelsblad v souvislosti s případem upozornil, že celkový počet obětí vražd a zabití v loňském roce klesl na 120, což je o pět méně než v roce 2023. Vyplývá to z předběžných údajů zveřejněných ve čtvrtek nizozemským statistickým úřadem (CBS), který sleduje údaje o vraždách a zabitích od roku 1996.

Ozvěny případu sedmnáctileté nizozemské dívky je slyšet až v Česku. Předseda SPD Tomio Okamura v souvislosti s nizozemským případem zdůraznil, že plakát s mužem černé pleti s větou o chirurzích z dovozu, kvůli kterému bylo na předsedu SPD podáno trestní oznámení pro šíření nenávisti proti skupině osob, má své opodstatnění.

Police případ řeší a Okamura tvrdí, že je pronásledován kvůli tomu, že vyjádřil svůj politický názor.

„NEODVOLÁM,“ zdůraznil Okamura na sociální síti X s využitím velkých písmen.

 A hned pokračoval.

„Africký imigrant brutálně ubodal 17letou dívku, má jít o jeho třetí oběť. Hlavní podezřelý z vraždy je rovněž spojován se dvěma sexuálními napadeními mladých žen. Jedná se o dvaadvacetiletého žadatele o azyl nigerijského původu. Policisté našli v Amsterodamu Lisino mrtvé tělo s bodnými ranami po celém těle včetně řezu na krku. A za to, že SPD a její předseda upozorňují na kriminalitu imigrantů, jsou obžalováni! Nás ale neumlčí. Nechceme, aby nás imigranti vraždili a napadali jako v západoevropských městech. Neodvoláme!“ hřímal Okamura.

 

 

Olga Tietz, členka SPD, se přidala ke svému stranickému šéfovi a vyzvala příznivce liberálního modelu fungování společnosti, aby se probudili. „Libtards, wake up! Nový černoch z dovozu právě dropnul!“ napsala ukrajinsko-česká politička, která se v roce 2001 narodila v Kyjevě a nyní žije v Česku.

Varování SPD

autor: Miloš Polák

Okamura hodně přitvrdil. „Chirurg z dovozu“ dostal konkrétní podobu

