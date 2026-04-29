CzechInvest: Tchajwanská společnost Jmem Technology otevře v Brně centrum bezpečnosti čipů

Jmem Technology vyvíjí architektury kombinující postkvantovou kryptografii (PQC) a technologii Physical Unclonable Function (PUF), které umožňují generování kryptografických klíčů přímo uvnitř čipu bez nutnosti jejich ukládání. Tento přístup vytváří hardwarově založený „root of trust“ na úrovni polovodiče a je navržen pro systémy s dlouhou životností a vysokými bezpečnostními nároky od datových center a průmyslové automatizace až po infrastrukturu pro AI a obranné technologie.
„S nástupem umělé inteligence a kvantových technologií už samotný software nepředstavuje dostatečnou vrstvu zabezpečení. Naše technologie odrážejí strukturální změnu v kybernetické bezpečnosti, kdy se důvěra přesouvá ze softwaru na úroveň hardwaru,“ uvedl John Chang, zakladatel a CEO společnosti Jmem Technology.
Česká ekonomika se posouvá výše v hodnotovém řetězci polovodičů
Evropská expanze společnosti je postavena na modelu „český design, tchajwanská výroba“, který propojuje inženýrské kapacity v České republice s pokročilými výrobními možnostmi na Tchaj-wanu. Cílem je vytvořit bezpečnější a transparentnější dodavatelské řetězce mimo geopoliticky citlivé regiony, včetně snížení závislosti na výrobních kapacitách v Číně.
Nové centrum v Brně bude sloužit jako:
- evropské R&D centrum pro hardwarovou kyberbezpečnost,
- platforma pro integraci postkvantové kryptografie do čipů,
- kontaktní místo pro spolupráci s evropskými průmyslovými partnery,
- základna pro společné výzkumné projekty s univerzitami.
Jmem Technology plánuje vytvořit desítky vysoce kvalifikovaných pracovních míst v oblasti návrhu polovodičů, vestavěných systémů a kryptografie. Vstup společnosti na český trh zahrnuje také spolupráci s Českým národním polovodičovým klastrem, zaměřenou na testování bezpečnosti čipů a vývoj standardů. „Jedná se o významnou investici v podobě vzniku firemního znalostního centra, které propojuje výzkum, návrh čipů, využití kvantové technologie a reálné průmyslové aplikace. Podobné investice představují cestu, která bude formovat budoucí konkurenceschopnost Česka i Evropy,“ uvedl Jan Michal, generální ředitel CzechInvestu.
Evropa jako strategická osa expanze
„Evropa pro nás nepředstavuje pouze expanzní trh, ale strategickou součást našeho dlouhodobého rozvoje. Naším cílem je vybudovat evropské inovační centrum pro hardwarovou kyberbezpečnost – segment, který se rychle stává klíčovým pilířem digitální i geopolitické stability,“ uvedl John Chang.
V nadcházejících letech plánuje společnost v Evropě rozšiřovat své výzkumné
a vývojové kapacity, zapojit se do evropských iniciativ v oblasti polovodičů, prohlubovat spolupráci s akademickou sférou a budovat expertní týmy v oblasti návrhu integrovaných obvodů a kryptografie. Očekává se, že tato investice dále posílí pozici České republiky a specificky také Brna jako jednoho z předních inženýrských center střední Evropy s rostoucím napojením na mezinárodní talenty a výzkum.
