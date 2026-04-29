Další americká velvyslankyně na Ukrajině končí. Prý kvůli Trumpovi

Americká velvyslankyně na Ukrajině jmenovaná Trumpem končí po necelém roce. Julie Davisová odchází z funkce poté, co se objevily zprávy, že ji práce pod Donaldem Trumpem frustrovala. Ministerstvo zahraničí toto tvrzení popřelo, uvedl list The Guardian.
Úřadující americká velvyslankyně na Ukrajině končí po necelém roce ve funkci, uvedlo ministerstvo zahraničí. Její odchod přichází v době, kdy se americké snahy o zprostředkování příměří a ukončení ruské invaze ocitly na mrtvém bodě.
Podle deníku Financial Times, který se odvolává na nejmenované zdroje, u Julie Davisové narůstala frustrace z prezidenta Donalda Trumpa kvůli jeho nedostatečné podpoře Ukrajiny. Ministerstvo zahraničí ale popřelo, že by mezi nimi panovaly podobné neshody, a uvedlo, že diplomatka odchází do důchodu.
Trump tlačil na Kyjev, aby uzavřel mírovou dohodu s Ruskem. Prohlásil přitom, že Ukrajina by kvůli dosažení dohody mohla postoupit část svého území. Prezidentovi se však zatím nepodařilo válku ukončit jednáními o příměří, která se nyní z velké části zastavila, protože Washington přesunul pozornost k válce s Íránem.
Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tommy Pigott odmítl, že by Davisová odcházela kvůli neshodám s Trumpem. „Není pravda, že velvyslankyně Davisová rezignuje kvůli neshodám s Donaldem Trumpem,“ uvedl. „Bude i nadále hrdě prosazovat politiku prezidenta Trumpa, dokud v červnu 2026 oficiálně neopustí Kyjev a neodejde z ministerstva do důchodu,“ dodal.
Davisová je nejvýše postavenou americkou diplomatkou v Kyjevě, kde působí jako chargé d’affaires. Nejde tedy o velvyslankyni potvrzenou Senátem. Od roku 2023 zároveň zastává post americké velvyslankyně na Kypru, takže během svého působení v Kyjevě vykonává dvojí funkci.
Do Kyjeva ji Trumpova administrativa jmenovala loni v květnu poté, co odstoupila její předchůdkyně, kariérní diplomatka Bridget Brinková. Tu do funkce jmenoval tehdejší prezident Joe Biden, a která nyní kandiduje za Demokratickou stranu do Kongresu, uvedla, že ji stále více znepokojovalo Trumpovo „usmiřování“ Ruska i to, jak „vyvíjí tlak na oběť, Ukrajinu“.
Od nástupu do úřadu v lednu 2025 Trump opakovaně připisoval Ukrajině vinu za ruskou invazi, která začala před více než čtyřmi lety. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským měl zároveň velmi bouřlivý vztah.
K situaci se vyjádřila i bývalá americká velvyslankyně na Ukrajině Bridget Brinková na sociální síti X.
Připomněla, že sama z funkce odešla kvůli tomu, že se Trump podle ní opakovaně stavěl na stranu Putina místo na stranu Ukrajiny. Zároveň uvedla, že její nástupkyně Julie Davisová nyní podle ní dělá totéž. „Rezignovala jsem na post americké velvyslankyně na Ukrajině, když Trump dál stál na straně Putina místo na straně našeho demokratického partnera. Nyní totéž dělá i moje nástupkyně,“ “ uvedla.
A dodala, že věděla, že musím promluvit a kandidovat do veřejné funkce. „Protože stát na straně diktátorů prostě není to, kdo jsme,“ napsala Brinková.
I resigned as U.S. Ambassador Ukraine when Trump kept siding with Putin over our democratic partner. Now, my successor is doing the same.— Bridget Brink (@AmbBridgetBrink) April 29, 2026
I knew I had to speak out and run for office because siding with dictators is just not who we are. https://t.co/j1cGvub4Bf
