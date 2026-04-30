Ukrajinci zakázali 11 knih. Třeba Alej andělů

30.04.2026 7:30 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Svět se mění před očima. Nejen kvůli válce v Íránu je jasné, že nastávají nelehké časy. I v nich Ukrajinci dál brání svou zemi před ruskými agresory a tvrdí, že ji také ubrání. Ale nebudou to mít vůbec jednoduché. Vojáci odhalili, co zažívají na frontě na Donbasu u měst Slavjansk a Kramatorsk. A mezitím ukrajinské úřady přidaly na černou listinu propagandistických knih 11 nových titulů s odvoláním na snahy o boj proti ruské propagandě.

Foto: Repro X
Popisek: Pohled z dronu na cíl

Ruská válka na Ukrajině stále pokračuje a Ukrajinci hlásí, že hlavním cílem Rusů teď pravděpodobně bude město Slavjansk v Doněcké oblasti, které Rusové chtěli opakovaně získat bez boje, chtěli donutit Ukrajince k odchodu ze Slavjansku a Kramatorsku, dvou posledních velkých měst na Donbasu, která dosud nezískali. A Ukrajinci říkají, že ani nezískají. Ale zdá se, že to budou mít složité.

Čtyřiačtyřicetiletý velitel dělostřeleckého průzkumu 10. ukrajinské horské útočné brigády se prochází šedou, mlhavou krajinou jarního rána v kopcích východně od Slavjansku a obchází nově přemístěné dělostřelecké pozice své jednotky. Během posledních dvou nocí se do těchto kopců přesunuly obrovské kovové válečné bestie, některé staré přes půl století. Takto situaci na frontě popisuje server Kyiv Independent.

„Když jsme sem poprvé dorazili, bylo to ještě v pořádku. Ale tam, kde jsme byli předtím, odkud jsme včera večer odešli, to bylo opravdu špatné. Hodinu jsme nemohli jít ani na záchod, protože tam jen visel dron,“ řekl serveru Kyiv Independent dělostřelec Semjon Sega, odpočívající po napjatém nočním přesunu své houfnice.

„Ruští vojáci postupují vpřed po jednom nebo dvou,“ doplnil jeden z kolegů zmíněného dělostřelce. „Už tu není taková masovost jako v Bachmutu, kdy se zdálo, že jich najednou zaútočí tisíc. Teď útočí deset lidí denně.“

Problém je, že se ruské jednotky v počtu jednoho či dvou mužů snaží objevit slabá místa ukrajinské obrany a Ukrajinci se vyčerpávají tím, že tyto dvoučlenné týmy neustále hledají a už jim nezbývá čas na také důležité sledování týlu nepřítele, které by mohlo naznačit, co Rusové chystají. Členové těchto průzkumných dvojic nakonec zemřou, ale podle Ukrajinců vlastně také nemají na výběr. Někteří z ruských zajatců totiž údajně Ukrajincům prozradili, že kdyby se vrátili ke svým ruským kolegům s tím, že žádné slabé místo nenašli a průnik za ukrajinskou linii se jim nezdařil, budou zastřeleni.

Problém je v tom, že válka, která trvá již pátý rok, vyčerpala síly obránců. Na frontě chybí lidé, kteří by jedno- až dvoučlenné skupiny Rusů zastavovali a nedovolili jim proniknout za linii obrany. Největší nadějí Ukrajinců prý je, že Rusy s pomocí dronů zastaví co nejblíže u ruských pozic.

„Bojuji tady, protože se ho (Donbasu) nechci vzdát,“ prozradil Pavlo, jeden z ukrajinských obránců. „Proto neutíkám, proto zůstávám se svými kluky, protože se jen tak vzdát nepřipadá v úvahu. Pokud to uděláme, vezmou si jen víc a víc,“ doplnil ukrajinský obránce na konto Rusů.

Australský generál ve výslužbě Mick Ryan však naznačuje, že tato taktika je velmi vyčerpávající i pro ruskou stranu. Projevuje se to tím, že Ukrajincům se přece jen daří osvobodit nějakou obec, kterou předtím Rusové drželi dlouho. Zatímco Ukrajince trápí dvoučlenné ruské týmy mířící do ukrajinského týlu, Rusům dělají starosti údery ukrajinských dronů v ruském týlu. I díky těmto úderům se prý zatím Rusům nedaří na plné obrátky rozjet novou jarní ofenzivu. „Rok 2026 může být pro Putina vůbec nejhorším rokem,“ napsal Mick Ryan na sociální síti X.

 

 

A mezitím ukrajinské úřady přidaly na černou listinu propagandistických knih 11 nových titulů s odvoláním na snahy o boj proti ruské propagandě. Ukrajinský Státní výbor pro televizní a rozhlasové vysílání rozšířil svůj seznam protiukrajinských publikací o 11 nových titulů identifikovaných jako propagující ruskou agresi a podkopávající suverenitu Ukrajiny.

Výbor uvedl, že rozhodnutí následovalo po společné monitorovací práci s Bezpečnostní službou Ukrajiny (SBU), která sleduje publikační činnost v Rusku, Bělorusku a na dočasně okupovaných územích Ukrajiny s cílem identifikovat propagandistické materiály.

O práci výboru informuje server Kyiv Post.

Mezi publikacemi přidanými na seznam je podle serveru i „Alej andělů: Fakta o 8 letech genocidy Ukrajinců spáchané samotnými Ukrajinci v letech 2014–2022“ od T. Tanaky, vydaná v japonštině. Kniha je určená pro zahraniční publikum a podle úředníků opakuje kremelské narativy o údajném „vnitřním konfliktu“ na Ukrajině.

Seznam protiukrajinských publikací v současné době obsahuje 668 titulů a Státní výbor pro televizní a rozhlasové vysílání varoval, že distribuce publikací zařazených na seznam může podle ukrajinského práva představovat trestný čin.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

