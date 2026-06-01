ANO: Ukončíme stagnaci našeho hlavního města

Krajský sněm hnutí ANO dnes schválil kandidátní listinu pro nadcházející komunální volby v Praze i kandidáty do Senátu. Lídrem pražské kandidátky byl zvolen předseda pražské organizace hnutí ANO a zastupitel hl. m. Prahy Ondřej Prokop. Na předních příčkách kandidátky ho následují zkušení komunální politici Mária Ševčíková, Martin Benkovič, Lenka Vedralová a Jan Hušbauer.
„Ukončíme stagnaci našeho hlavního města i zhoršování života Pražanů, které způsobila letitá hloupá politika založená na ideologických bojích a hádkách. Praha je dnes v kritickém stavu: doprava kolabuje, z druhé nejlepší MHD na světě máme ušmudlané zastávky plné odpadků, tramvaje bez slibovaných klimatizací trčí v nekonečných kolonách a přestaly jezdit včas. Bydlení je nedostupné už i pro pražskou střední třídu, školy jsou plné a nadějní deváťáci, kteří by se v jiných krajích bez problému dostali na svou vysněnou střední školu, mají v Praze smůlu.
Město potřebuje kompetentní manažerské vedení, které bude mít od prvního dne po volbách odvahu i zkušenosti rozhodovat. Ne vedení, které se bude schovávat za další zbytečné studie, obrázky a vizualizace. Proto naši kandidátku stavíme na lidech z městských částí, kteří už dokázali, že umí projekty nejen vymyslet a namalovat, ale hlavně dotahovat. K čemu jsou Pražanům tisíce obecních bytů a nové školy jen na obrázcích v archivu magistrátu? “ říká lídr kandidátky Ondřej Prokop.
Kandidáti přicházejí z městských částí, kde se politika měří konkrétními výsledky. Stačí se podívat jen na nedávno dokončené projekty. Mária Ševčíková na Praze 14 otevřela polyfunkční dům u metra Černý Most s 60 dostupnými byty pro potřebné profese. K tomu navíc přibyla nová knihovna, komunitní centrum a restaurace. A to vše přímo u metra.
„Na komunální politice je nejcennější to, že výsledky jsou vidět. Když postavíte dostupné byty, otevřete knihovnu, komunitní centrum nebo rozšíříte kapacity škol, lidem se žije lépe. Právě proto s Ondrou Prokopem stavíme na týmu zkušených komunálních politiků, za kterými jsou už podobné úspěšné projekty vidět. Chceme, aby se na magistrát dostal praktičtější přístup zaměřený na bydlení, školy, služby a kvalitní život v sídlištních čtvrtích, kde dnes žije většina Pražanů,“ uvedla Mária Ševčíková, 1. místostarostka Prahy 14.
Martin Benkovič realizoval velký projekt domu s pečovatelskou službou v Praze-Řepích, do kterého se nyní stěhuje 130 nových klientů. Lenka Vedralová, místostarostka Prahy 12, stojí za komunitním centrem Cílkova, které měsíčně využívají stovky seniorů z okolních sídlišť. Za Janem Hušbauerem z vedení Prahy 4 jsou desítky úspěšných modernizací a rekonstrukcí školských budov, stovky opravených městských bytů i nespočet investic do veřejného prostoru.
„Praha nepotřebuje další roky debat o tom, co by se mělo udělat. Potřebuje tým lidí, kteří už mají za sebou konkrétní výsledky a umí projekty dotahovat. A ten my máme. Bezpečnost začíná u čistých a udržovaných ulic, funkční dopravy, kvalitního veřejného prostoru a rychlého řešení problémů, které Pražany trápí každý den. Právě zkušenosti z městských částí chceme společně přenést na magistrát a vrátit Praze pořádek, předvídatelnost a lepší správu města,“ dodává Jan Hušbauer, místostarosta Prahy 4.
„Odbornost a zkušenost z městských částí chceme přenést na magistrát. Každý z mých kolegů bude mít na první radu a zastupitelstvo připravené konkrétní projekty, které se hned po volbách začnou realizovat. Nemůžeme si dovolit už ani jeden den přešlapování na místě, kterého jsme v Praze svědky posledních osm let,“ dodává Prokop.
Kandidátka ale nestojí jen na starších známých tvářích z městských částí. Prostor dostávají i lidé s novou energií a novým pohledem na Prahu. Patří mezi ně také Adam Knedlhans, předseda Mladého ANO, který je v první desítce kandidátky.
„Uvědomujeme si, že nejmladší generace to má dnes v Praze extrémně těžké, proto s Mladým ANO připravujeme celý samostatný program pro mladé v Praze. Aby tento program nezůstal jen na papíře, předseda Mladého ANO bude mít své místo přímo v našem nejužším týmu. Na kandidátce dále najdete řadu mladých tváří, například Adama Houšteckého, předsedu Mladého ANO Praha, který je zároveň lídrem kandidátky v městské části Praha 19 – Kbely,” dodává Prokop.
„Praha je nejmladším regionem v Česku, mladí přesto v Praze čelí různým krizím. Bydlení je pro ně prakticky nedosažitelné, trh s byty je zabetonovaný, koleje jsou přeplněné a město nemá dostatečné kapacity ani na středních školách. Do toho se Praha potýká s dopravou na hraně kolapsu. Ať už jedete autem, nebo hromadnou dopravou, čekají vás kolony a nepředvídatelné zpoždění. Tohle není moderní metropole pro mladou generaci. Tohle je výsledek nekompetentního vedení Prahy pod taktovkou Pirátů a spícího primátora z ODS, které už roky přehlíží skutečný život mladých Pražanů a brzdí rozvoj města. My máme řešení. Mladé ANO připravuje program, který pomůže Prahu proměnit v moderní metropoli dostupnou a funkční i pro mladou generaci,“ uvedl Adam Knedlhans, předseda Mladého ANO.
Kandidátní listina
1. Ondřej Prokop, předseda kontrolního výboru hl. m. Prahy, podnikatel
2. Mária Ševčíková, místostarostka Prahy 14
3. Martin Benkovič, místostarosta Prahy 17
4. Lenka Vedralová, místostarostka Prahy 12
5. Jan Hušbauer, místostarosta Prahy 14
6. Marcela Plesníková, místostarostka Prahy 13
7. Radomír Nepil, místostarosta Prahy 8
8. Petr Lachnit, místostarosta Prahy 5
9. Václav Bílek, místostarosta Prahy 15
10. Adam Knedlhans, předseda Mladého ANO
11. Stanislav Nekolný, místostarosta Prahy 18
12. Tomáš Kaněra, starosta Prahy 22
13. Petr Soukal, předseda kontrolního výboru Prahy 6
14. Martin Hrubčík, zastupitel Prahy 9
15. Irena Michalcová, místostarostka Prahy 4
16. Tomáš Novák, zastupitel Prahy 11, profesor, AI programátor
17. Miroslav Šoukal, místostarosta Prahy 17
18. Radek Mikšík, zastupitel Prahy 7, podnikatel
19. Zdeněk Kučera, starosta Prahy 18
20. Jana Solomonová, radní Prahy 8
Schváleni byli také kandidáti hnutí ANO do Senátu.
V Praze 5, obvod č. 21, bude kandidovat Lubomír Brož, bývalý poslanec a současný zastupitel a radní Prahy 5 se zkušenostmi z komunální i celostátní politiky a odborník na kulturu. V Praze 9, obvod č. 24, ANO nasazuje Radka Žaluda, nevidomého zpěváka a podnikatele v oblasti pomůcek pro nevidomé a slabozraké, který se chce zaměřit na odstraňování bariér v dopravě a veřejném prostoru. To je oblast, která se v Praze za posledních osm let nepochopitelně výrazně zhoršuje, mimo jiné i nepodařenou rekonstrukcí přechodu na Strossmayerově náměstí na Praze 7 nebo ukončením označování popelnic na tříděný odpad Braillovým písmem. V Praze 1, obvod č. 27, bude kandidovat Karel Grabein Procházka, bývalý pražský radní pro majetek a současný radní Prahy 1, který se dlouhodobě věnuje správě městského majetku a fungování samosprávy právě v centrální části Prahy.
