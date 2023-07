CzechTourism: Zahraniční zastoupení agentury pro Francii má novou ředitelku

Ředitelkou zahraničního zastoupení České centrály cestovního ruchu ve Francii je nově Markéta Dianová. Mezi hlavní cíle agentury CzechTourism na francouzském trhu patří budování pozitivní značky Česko, posílení příjezdu turistů do destinací mimo Prahu či důraz na lokality s kombinovanými produkty (kongresový, kulturní či gastroturismus aj.). Také podpora opakovaných cest Francouzů do Česka mimo sezónu a synergie se státními agenturami ve Francii.

reklama

Markéta Dianová s sebou přináší víc než dvacetiletou zkušenost z různých oblastí cestovního ruchu.

„Chci se zaměřit na budování pozitivní značky ČR v zahraničí prostřednictvím cestovního ruchu. Nation branding je neoddělitelnou součástí činnosti státních agentur, které se zabývají prezentací Česka v zahraničí. Cestovní ruch má tu výhodu, že je srozumitelný pro velmi široké publikum. Na základě dobrých zkušeností mají turisté tendenci hodnotit pozitivně zemi i v jiných oblastech jako je obchod, produkty a značky či kultura,“ říká nová ředitelka zahraničního zastoupení České centrály cestovního ruchu – CzechTourism pro Francii Markéta Dianová, která má mimo jiné z Vysoké školy ekonomické v Praze doktorát s disertací na téma nation brandingu ČR. A v oblasti exekutivního vzdělávání tým pod jejím vedením získal prestižní mezinárodní akreditaci AMBA.

Pro agenturu CzechTourism není jméno nové ředitelky francouzského zahraničního zastoupení neznámé. V České centrále cestovního ruchu v minulosti pracovala jako ředitelka odboru zahraničních zastoupení, poté byla několik let poradkyní ministrů pro místní rozvoj. Zkušenosti má také jako poradkyně pro agendu Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu. V privátním sektoru se Markéta Dianová zabývala kongresovým (MICE) a business turismem se zaměřením na frankofonní trhy.

„Markéta Dianová se na pozici ředitelky zahraničního zastoupení CzechTourismu pro Francii intenzivně připravovala, a to jak u nás ve Štěpánské před vlastním odjezdem do země, tak v podstatě i dřív ve svých někdejších působištích. Ve výběrovém řízení komisi přesvědčila jak splněním praktického úkolu, tak zkušenostmi, znalostmi a dlouhodobým zájmem o Francii,“ říká ředitel odboru marketingu a zahraničních zastoupení České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller a dodává: „Nová ředitelka ve Francii může navázat na skvělou práci svých předchůdkyň a stojí před ní řada výzev, co se týče lákání turistů z Francie do Česka. V Paříži se mimo jiné příští rok uskuteční olympiáda a v této souvislosti se v Česku, konkrétně u jezera Most, chystá Olympijský festival.“

Půjde o příležitost v duchu jedné z dříve zmiňovaných priorit zahraničního zastoupení pro Francii, kterou je nalákat zahraniční turisty i do regionů mimo hlavní město Česka. I tam je spousta malebných míst k vidění, a to nejen přírodních krás, ale také kultury, historie, jídla aj. Markéta Dianová se kulturní ekonomice stejně jako výzkumu věnuje dlouhodobě, mimo jiné studuje vztah mezi kulturním dědictvím a budováním značky měst a regionů. Kromě přednáškové činnosti zaměřené zejména na management a marketing kulturního turismu i destinační management publikuje nová ředitelka zahraničního zastoupení Francie odborné texty v češtině a angličtině. Hovoří francouzsky, anglicky, česky a rusky.

Psali jsme: CzechTourism: Světová výstava EXPO 2025 představí talentované a kreativní Česko CzechTourism: “Prožívej Česko” aneb Jak nový cestovatelský podcast láká italské turisty CzechTourism: Česko myslí i na digitální nomády, tedy cestovatele za prací CzechTourism: Česko láká nejen turisty z Jižní Koreje, pomáhají oživit ekonomiku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.