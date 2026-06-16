DIAMO: Čtvrté odkaliště v Mydlovarech zkolaudováno

Doprava v lokalitě tak výrazně klesne. Čtvrté ze sedmi odkališť o rozloze 37,7 ha bylo nyní definitivně zkolaudováno. Odkaliště K IV/E se začalo sanovat v roce 2006 a práce trvaly do roku 2023. Během tohoto období se do výplňové vrstvy navezlo téměř 3,7 mil. tun sanačních materiálů. Rekultivační práce provádí státní podnik DIAMO ze svých prostředků.
„Rekultivační práce byly zahájeny v roce 2014 a ukončeny v roce 2024, během tohoto období bylo do odkaliště navezeno přes 300 tis. tun těsnících materiálů, téměř 650 tis. tun krycího materiálu a necelých 202 tis. tun biomateriálu,“ upřesňuje Ondřej Vlasák, technický pracovník provozního úseku Mydlovary.
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V roce 2025 se ke kolaudaci vyjadřovaly dotčené orgány. Odkaliště se nyní bude pouze udržovat následnou péčí, tzn. sečením, mulčováním a likvidací náletových dřevin. V lokalitě tak výrazně klesne dopravní zátěž, a to až o 60 %.
Letos je v plánu kolaudace ještě pátého odkaliště, a to K III. Poté zbývá dokončit poslední dvě – K IV/R a K IV/C1Z, která mají rozlohu 60 ha. Sanační práce na těchto plochách dokončí externí firmy na konci letošního roku. Dále bude pokračovat rekultivace, kterou už bude DIAMO provádět ve vlastní režii. Předpokládá se, že tento proces bude trvat 10 let.
DIAMO pokračuje v sanaci a rekultivaci odkališť po úpravě uranové rudy u obce Mydlovary v okrese České Budějovice. V průběhu provozu úpravny MAPE bylo u Mydlovar zpracováno přibližně 16,7 mil. tun uranové rudy. Následkem toho vzniklo několik odkališť o celkové rozloze téměř 223 ha. Odkaliště vznikla převážně v prostorách po bývalé těžbě lignitu. V 90. letech se stát zavázal, že tuto ekologickou zátěž zasanuje a zrekultivuje celé území. Sanační a rekultivační práce započaly již v roce 1987.
Dokončená odkaliště jsou nyní: K IV/D, K I, K IV/C2, K IV/E, K III, což činí 73 % z celkové plochy rekultivovaného území.
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