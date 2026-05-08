DIAMO: Premiér a ministři se seznámili se situací na heřmanické haldě

08.05.2026 16:13 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V rámci návštěvy Moravskoslezského kraje navštívil premiér Andrej Babiš v doprovodu ministrů a ředitele státního podniku DIAMO Ludvíka Kašpara, heřmanickou haldu.

Cílem návštěvy bylo seznámit se s aktuální situací přímo v terénu a prodiskutovat další plánovaný postup prací.

Součástí programu bylo také klíčové setkání s místními občany, během kterého zástupci DIAMO podrobně popsali aktuální stav sanace i identifikovaná problematická místa. Představili také konkrétní kroky, které mají vést ke zlepšení situace v lokalitě, a prostor dostali i zástupci Zdravotního ústavu v Ostravě, kteří prezentovali svá odborná data.

V otevřené komunikaci budeme i nadále pokračovat a veškeré aktuální informace naleznete na webu ZDE.

Zdroje:

https://halda.diamo.cz/

