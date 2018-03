DIAMO: Sanace ostravských lagun postupuje, odvoz kalů začne příští týden

„Všechny podmínky pro bezpečný převoz a ekologicky šetrnou likvidaci kalůz lagunpodle zákona o odpadech a státními orgány schváleného prováděcího projektu byly splněny. První vlak, speciálně určený pro přepravu nebezpečného odpadu, bude vypraven z Ostravy v příštím týdnu,“ uvedl Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO.

Odstranění zbylých kalů provádíspolečnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., kterábyla vybrána ve dvoukolovém výběrovém řízenína konci roku 2015. Ve smlouvě o provedení prací se zavázala odstranit 91 562 tun tzv. nadbilančních kalů za nabídkovou cenu 429 milionů korun (bez DPH). Odtěžit a odvéztkaly z lagun R1, R2 a R3 musí do konce roku 2018. Celkově má firma na zajištění likvidace kalů 5 let od podpisu smlouvy (tj. 2020).

Komplex zařízení společnosti Sokolovská uhelná je zaměřen na přeměnu uhlí na ušlechtilejší formy energií, tzn. výrobu elektrické energie a tepla na bázi výroby energoplynu tlakovým zplyňováním uhlí.V generátorech je možno alternativně zplyňovat uhlí takéza přídavku omezeného množství tuhých nebo kapalných odpadů. Výsledný produkt je čištěn a z celé technologie vystupuje energoplyn, který je používán jako ušlechtilé plynné palivo. Závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek, jsou stanoveny v integrovaném povolení.Autorizovanými měřeními emisí na jednotlivých zdrojích bylo prokázáno, že spoluzplyňováním odpadů nedochází k navýšení emisí jednotlivých znečišťujících látek.

Práce na lagunách probíhajíod listopadu 2017 a to za podmínek, které stanovilo Ministerstvo životního prostředí ve svém „Souhlasném závazném stanovisku“ k záměru „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa“ a Krajský úřad Moravskoslezského kraje v tzv. integrovaném povolení. V praxi to například znamená, že práce musí být zastaveny, pokud koncentrace oxidu siřičitého, sirovodíku či prachu (TZL)v ovzduší překročí stanovené limity. Měření a vyhodnocování emisí zajišťuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

„Odtěžování a zpracování kalů probíhá v závislosti na kvalitě ovzuší v okolí lagun, resp. na základě hodnot zjištěných kontinuálnímsystémem měření imisí. V posledních týdnech musely být práce na lagunách často přerušeny, ale zatím se neobáváme, že by firma AVE nestihla stanovený termín. Aktuálně je zpracováno a připraveno k odvozu zhruba 13 tisíc tun kalů,“ doplnil Josef Havelka, ředitel odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO, který na realizaci projektu dohlíží.

Po odtěžení kalů bude následovat sanace kontaminovaných zemin, kteroupřipravuje DIAMO, s. p., ve spolupráci s Ministerstvem financí, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, městem Ostrava a státními orgány.

Historie lagun

Do areálu dnešních lagun Ostramo se od konce 19. století ukládaly odpady z rafinérské výroby. V polovině 60. let 20. století k nim přibyly odpady z regenerace použitých mazacích olejů. Vzhledem k rozsahu technické a finanční náročnosti jejich likvidace převzal po ukončení činnosti chemičky OSTRAMO v roce 1996 odpovědnost za tuto ekologickou zátěž stát. Správou a zajištěním sanace byl pověřen státní podnik DIAMO. Tehdejší vláda zároveň souhlasila s použitím prostředků Fondu národního majetku na odstraňování škod v řádech miliard korun. Veřejnou zakázku na sanaci lagun získalo Sdružení ČISTÁ OSTRAVA. Vytěžilo zhruba 200 tisíc tun kalů, během odtěžování v období let 2004 až 2011 se však ukázalo, žev lagunách je dalších zhruba 90 tisíc tun kalů, se kterými se původně nepočítalo. Ty jsou označovány jako nadbilanční.

DIAMO, státní podnik se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice. Provádí sanační a rekultivační práce, spravuje více než 6000 dílčích environmentálních zátěží na celém území ČR. Státní podnik zajišťuje svou činnost v regionech prostřednictvím 4 odštěpných závodů: Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem (TÚU), GEAM v Dolní Rožínce, Správa uranových ložisek v Příbrami (SUL) a ODRA v Ostravě. DIAMO, s. p., celkem k 31. 12. 2017 zaměstnával 2 235 lidí.

