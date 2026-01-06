Premiér Babiš: Jednalo se hlavně o míru, velká změna oproti minulosti

Účastnil jsem se jednání tzv. koalice ochotných v Paříži. Poprvé se v tomto formátu jednalo hlavně o míru, a to je velká změna oproti minulosti. Taky to bylo poprvé, co Spojené státy poslaly dva nejdůležitější vyjednavače. Řešili jsme to, co bude po ukončení bojů na Ukrajině, a jak nastavit bezpečnostní záruky, aby byl mír trvalý a aby mírová dohoda mohla vůbec vzniknout.
Každý stát má jiné možnosti a k některým bodům deklarace mám, stejně jako někteří další lídři, výhrady. Česká republika nepočítá, stejně jako vícero dalších zemí, s vysláním svých vojáků v rámci mírové mise.
Sice mě ještě čeká jednání BRS, kde zjistím další detaily o muniční iniciativě, ale po všech jednáních, která už jsem absolvoval, jsem se i po dohodě s koaličními partnery rozhodl, že muniční iniciativu rušit nebudeme. Projekt bude pokračovat a Česká republika bude v roli koordinátora. Do muniční iniciativy nebudou investovány žádné peníze českých občanů.
Za důležité pokládám také to, že velká část bezpečnostních záruk by podle dnešní deklarace připadla na Spojené státy, a to je podle mě předpoklad pro to, aby byl mír skutečně dlouhodobý.
Ing. Andrej Babiš
