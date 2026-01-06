Premiér Babiš: Jednalo se hlavně o míru, velká změna oproti minulosti

07.01.2026 14:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k setkání tzv. koalice ochotných.

Premiér Babiš: Jednalo se hlavně o míru, velká změna oproti minulosti
Foto: screen FB Andreje Babiše
Popisek: Novoroční projev Andreje Babiše

Účastnil jsem se jednání tzv. koalice ochotných v Paříži. Poprvé se v tomto formátu jednalo hlavně o míru, a to je velká změna oproti minulosti. Taky to bylo poprvé, co Spojené státy poslaly dva nejdůležitější vyjednavače. Řešili jsme to, co bude po ukončení bojů na Ukrajině, a jak nastavit bezpečnostní záruky, aby byl mír trvalý a aby mírová dohoda mohla vůbec vzniknout.

Každý stát má jiné možnosti a k některým bodům deklarace mám, stejně jako někteří další lídři, výhrady. Česká republika nepočítá, stejně jako vícero dalších zemí, s vysláním svých vojáků v rámci mírové mise.

Sice mě ještě čeká jednání BRS, kde zjistím další detaily o muniční iniciativě, ale po všech jednáních, která už jsem absolvoval, jsem se i po dohodě s koaličními partnery rozhodl, že muniční iniciativu rušit nebudeme. Projekt bude pokračovat a Česká republika bude v roli koordinátora. Do muniční iniciativy nebudou investovány žádné peníze českých občanů.

Za důležité pokládám také to, že velká část bezpečnostních záruk by podle dnešní deklarace připadla na Spojené státy, a to je podle mě předpoklad pro to, aby byl mír skutečně dlouhodobý.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Psali jsme:

Den před nominací Turka. Ševčík našel zásadní Pavlův výrok z roku 2022
„Koalice ochotných“ představila Pařížskou deklaraci. Babiš nepodepsal
„Rusko“ do programu vlády? My jsme ČR. Lipavského „školili“ v ČT
„Jste odporná spodina společnosti, lůza.“ Kolář udeřil do řad Čechů

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Vážený pane premiére

prezident Trupm přiznal, že Venezuelu nenapadl kvůli drogám, ale kvůli ropě se snaží svrhnout režim. Jadernou elektrárnu od agresivního Ruska mít nemůžeme, ale stíhačky F-35 od agresivních Spojených států chcete kupovat. Jak mi to vysvětlíte? Petr Kryl

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

