DPP: Novoroční ohňostroj si vyžádá změny v dopravě

31.12.2017 16:45

Z důvodu konání novoročního ohňostroje dne 1. ledna 2018 je v době přibližně od 17.30 hodin do 18.30 hodin přerušen obousměrně provoz tramvají v úsecích Klárov – nábřeží Edvarda Beneše – nábřeží Kapitána Jaroše – Strossmayerovo náměstí, křižovatka ulic Havlíčkova a Na Poříčí – náměstí Republiky – Revoluční – Štefánikův most, Palackého náměstí – Jiráskovo náměstí – Národní divadlo – Staroměstská – Právnická fakulta – Čechův most, Újezd – Národní divadlo – Národní třída – křižovatka ulic Spálená a Lazarská, Mánesův most a úsek tramvajové trati v Myslíkově ulici.