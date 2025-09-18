DPP: Přerušení provozu tramvají v úseku Výtoň – Libuš kvůli sanačním pracím na vyšehradské skále

Stavební práce ovlivní provoz tří denních a jedné noční tramvajové linky, které budou jezdit po upravených trasách. Po dobu výluky DPP zavede z Výtoně náhradní autobusovou dopravu X2, X17 a X92. Vzhledem k uzávěre vyšehradského tunelu pro veškerou silniční a kolejovou dopravu v neděli 21. září 2025 od cca 6:00 do cca 22:00 bude v tomto čase náhradní autobusová doprava vedena od stanice metra Pražského povstání.
Změny tras tramvajových linek:
- Linka č. 2 SÍDLIŠTĚ PETŘINY … Výtoň – Albertov – Svatoplukova – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní v obratišti)
- Linka č. 3 BŘEZINĚVESKÁ … Výtoň – Albertov – Svatoplukova – Otakarova – BOHEMIANS (nástupní zastávka Čechovo náměstí)
- Linka č. 17 VÝSTAVIŠTĚ … Výtoň – Albertov – Svatoplukova – Náměstí Bratří Synků – Pražského povstání – VOZOVNA PANKRÁC
- Linka č. 92 LEHOVEC … Výtoň – Albertov – Svatoplukova – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní v obratišti)
Náhradní autobusová doprava:
Od soboty 20. září od cca 0:00 do neděle 21. září do cca 6:00 a v neděli 21. září od cca 22:00 do cca 24:00
v denním provozu
- X2 Výtoň – Podolská vodárna – Nádraží Braník
- X17 Výtoň – Podolská vodárna – Nádraží Braník – Sídliště Modřany – Libuš
v nočním provozu
- X92 Výtoň – Podolská vodárna – Sídliště Modřany/Levského
V neděli 21. září 2025 od cca 6:00 do cca 22:00
v denním provozu
- X2 Pražského povstání – Podolská vodárna – Nádraží Braník
- X17 Pražského povstání – Podolská vodárna – Nádraží Braník – Sídliště Modřany – Libuš
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy a další detaily dopravního opatření naleznete na webu DPP ZDE.
autor: Tisková zpráva