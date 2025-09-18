DPP: Přerušení provozu tramvají v úseku Výtoň – Libuš kvůli sanačním pracím na vyšehradské skále

19.09.2025 7:23 | Tisková zpráva

Od zahájení nočního provozu v pátek do skončení denního v neděli 21. září 2025 bude přerušen provoz v úseku Výtoň – Libuš.

DPP: Přerušení provozu tramvají v úseku Výtoň – Libuš kvůli sanačním pracím na vyšehradské skále
Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo Dopravního podniku hlavního města Prahy

Stavební práce ovlivní provoz tří denních a jedné noční tramvajové linky, které budou jezdit po upravených trasách. Po dobu výluky DPP zavede z Výtoně náhradní autobusovou dopravu X2, X17 a X92. Vzhledem k uzávěre vyšehradského tunelu pro veškerou silniční a kolejovou dopravu v neděli 21. září 2025 od cca 6:00 do cca 22:00 bude v tomto čase náhradní autobusová doprava vedena od stanice metra Pražského povstání.

Změny tras tramvajových linek:

  • Linka č. 2 SÍDLIŠTĚ PETŘINY … Výtoň – Albertov – Svatoplukova – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní v obratišti)
  • Linka č. 3 BŘEZINĚVESKÁ … Výtoň – Albertov – Svatoplukova – Otakarova – BOHEMIANS (nástupní zastávka Čechovo náměstí)
  • Linka č. 17 VÝSTAVIŠTĚ … Výtoň – Albertov – Svatoplukova – Náměstí Bratří Synků – Pražského povstání – VOZOVNA PANKRÁC
  • Linka č. 92 LEHOVEC … Výtoň – Albertov – Svatoplukova – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní v obratišti)

Náhradní autobusová doprava:

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 7125 lidí

  • Od soboty 20. září od cca 0:00 do neděle 21. září do cca 6:00 a v neděli 21. září od cca 22:00 do cca 24:00
    v denním provozu
    - X2 Výtoň – Podolská vodárna – Nádraží Braník
    - X17 Výtoň – Podolská vodárna – Nádraží Braník – Sídliště Modřany – Libuš
    v nočním provozu
    - X92 Výtoň – Podolská vodárna – Sídliště Modřany/Levského
  • V neděli 21. září 2025 od cca 6:00 do cca 22:00
    v denním provozu
    - X2 Pražského povstání – Podolská vodárna – Nádraží Braník
    - X17 Pražského povstání – Podolská vodárna – Nádraží Braník – Sídliště Modřany – Libuš

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy a další detaily dopravního opatření naleznete na webu DPP ZDE.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

Psali jsme:

DPP pokračuje v městském včelaření ve vozovně Vokovice
DPP hledá zhotovitele nových tramvajových tratí
DPP opraví tramvajovou trať ve Svatovítské ulici
DPP: Provoz metra na lince B omezí vícepráce ve stanici Českomoravská

Zdroje:

https://dpp.cz

https://www.dpp.cz/omezeni-a-mimoradne-udalosti/detail/28942

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

DPP , MHD , Praha , TZ

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Volby

Mohu mít osobní otázku, koho budete volit vy? Přijde mi, že až moc chválíte opozici, která má ale sama máslo na hlavě, třeba ANO, které bylo u vlády docela dlouho a taky nám životní podmínky moc nezlepšili. Navíc je to pořád to stejné. Politici před volbami slibují a po volbách je vše jinak. Má tak ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Úspěšní lidé mají dobře nastavené každodenní návykyÚspěšní lidé mají dobře nastavené každodenní návyky Starší generace zažívají nárůst pohlavně přenosných chorobStarší generace zažívají nárůst pohlavně přenosných chorob

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

DPP: Přerušení provozu tramvají v úseku Výtoň – Libuš kvůli sanačním pracím na vyšehradské skále

7:23 DPP: Přerušení provozu tramvají v úseku Výtoň – Libuš kvůli sanačním pracím na vyšehradské skále

Od zahájení nočního provozu v pátek do skončení denního v neděli 21. září 2025 bude přerušen provoz …