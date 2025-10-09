DPP: Stanice metra Flora se stane 49. bezbariérovou

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v těchto dnech předal vysoutěženému zhotoviteli, sdružení firem STRABAG a OHLA ŽS, staveniště pro provedení kompletní rekonstrukce stanice metra Flora. Součástí této rozsáhlé investiční akce v hodnotě 1,293 miliardy korun bez DPH je také výměna eskalátorů, rekonstrukce distribuční transformovny a vybudování výtahů, díky čemuž se Flora stane 49. bezbariérovou stanicí pražského metra. Stavební práce budou probíhat po etapách a potrvají celkem bezmála 29 měsíců. Od 2. února 2026 na zhruba deset měsíců bude stanice Flora mj. kvůli výměně eskalátorů uzavřena. Předpoklad jejího otevření je na přelomu listopadu a prosince 2026. Zprovoznění výtahů nové bezbariérové části DPP i zhotovitelé počítají v průběhu prvního čtvrtletí roku 2028.
„Zahájením rekonstrukce stanice metra Flora zmodernizujeme pro Pražany stanici, která po dokončení prací bude konečně bezbariérová. Projekt zahrnuje nové výtahy, modernizované zázemí a kultivovaný veřejný prostor. Dnešní prohlídka s odborným výkladem ukázala, co se ve stanici bude dít a jak dlouho práce potrvají. Věřím, že budeme v průběhu celé stavby postupovat bezpečně a s co nejmenšími omezeními pro obyvatele Prahy 3 i cestující,“ říká Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.
„Stanice Flora se po více než čtyřiceti letech dočká kompletní proměny, která ji posune do 21. století. Díky rekonstrukci se stane modernější, bezpečnější, a hlavně dostupná úplně pro všechny – včetně lidí s omezenou schopností pohybu, rodičů s kočárky nebo seniorů. Nové výtahy a druhý výstup zásadně zvýší komfort cestujících a rozšíří možnosti využívání metra v této části města. Součástí projektu jsou také úspornější technologie a energeticky efektivnější provoz, což je důležité nejen pro městský rozpočet, ale i pro životní prostředí,“ doplňuje Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.
„Rád bych Dopravnímu podniku hl. m. Prahy poděkoval za to, že při přípravě takto komplexního projektu postupoval tak, aby stanice byla úplně uzavřena pro cestující jen na nezbytně dlouhou dobu deseti měsíců. Za obyvatele ulic v okolí Flory jsem rád, že po dokončení celé rekonstrukce bude mít Praha 3 další bezbariérový přístup do stanice metra,“ dodává Michal Vronský, starosta Prahy 3.
Rozsah stavebních prací ve stanici metra Flora bude obdobný jako v případě nedávno realizované investiční akce v sousední stanici Jiřího z Poděbrad. Kompletní rekonstrukce se bude týkat veřejných i neveřejných částí. Stanici zhotovitelé kompletně odstrojí, provedou v ní rozsáhlé sanace průsaků a vymění původní tříramenné eskalátory sovětské výroby za nové, moderní a úsporné pohyblivé schody.
Stanice dostane nové kabelové rozvody, energeticky úsporné LED osvětlení, vzduchotechniku, zabezpečovací zařízení a v neposlední řadě také informační systém. Pro cestující nejviditelnější částí rekonstrukce budou kromě eskalátorů a osvětlení nové podhledy a obklady. Na rozdíl od stanice Jiřího z Poděbrad proběhne v rámci této investiční akce také kompletní a náročná rekonstrukce technologie distribuční transformovny při zachování jejího provozu pro zajištění provozu metra na trase A.
Nedílnou součástí stavebních prací ve stanici metra Flora bude vybudování jejího bezbariérového zpřístupnění z nástupiště do uliční úrovně. Flora se díky tomu stane 49. bezbariérovou stanicí pražského metra. Obdobně jako ve stanici Jiřího z Poděbrad bude bezbariérový přístup tvořit kaskáda dvou úrovní výtahů navzájem spojených krátkou přestupní chodbou. Dolní stanice výtahů bude umístěna a zapuštěna v čele střední lodi stanice naproti eskalátorům. Cestující se jimi z úrovně nástupiště odvezou do úrovně přestupní chodby. Na jejím konci bude druhá úroveň výtahů, kterou se cestující vyvezou do horní stanice v uliční úrovni.
Horní kiosek výtahu zhotovitelé vybudují ve Vinohradské ulici, u schodů vedoucích na Olšanské hřbitovy, naproti služebně Městské policie hl. m. Prahy. Stanice v úrovni terénu bude mít dvě úrovně – výstup pod schodištěm přímo v úrovni vstupu na Olšanské hřbitovy a výstup nad tímto schodištěm, přímo na chodník ve Vinohradské ulici. Stanice tak dostane druhý výstup, který byl původně v době výstavby plánován v rámci druhého vestibulu pod Olšanskými hřbitovy, jenž ale nakonec nebyl realizován. Práce na výstavbě přestupní chodby a šachet pro výtahy a bezpečnostní schodiště budou probíhat báňským způsobem (hloubení a následná ražba).
„V první etapě, která potrvá do začátku února 2026, budou probíhat přípravné práce za plného provozu stanice, pouze s nezbytnými lokálními zábory. Dojde k částečnému odstrojení obkladů a k přípravě na samotné uzavření stanice, které je nezbytné pro výměnu eskalátorů a sanace průsaků. Od 2. února 2026 bude stanice pro veřejnost uzavřena, aby zhotovitelé mohli provádět veškeré práce v plném rozsahu. Lhůtu uzavření stanice zatím předpokládáme stejně jako v případě stanice Jiřího z Poděbrad, tedy deset měsíců. Během této doby budou vlaky stanicí pouze projíždět sníženou rychlostí. Zmodernizovanou stanici, zatím bez výtahů, jejichž výstavba potrvá ještě čtrnáct měsíců, plánujeme opět zprovoznit na přelomu listopadu a prosince 2026. Společnou koordinací se zhotoviteli a dalšími subjekty jsme se snažili, aby stavební práce měly co nejmenší dopad na fungování sousedního obchodního centra Flora,“ říká Jaroslav Kristen, technický ředitel DPP – Metro.
„Celková rekonstrukce stanice a její bezbariérové zpřístupnění zásadně zvýší komfort cestujících a rozšíří možnosti využívání metra v této části města pro osoby s omezenou možností pohybu. Velmi důležité z pohledu bezpečnosti je doplnění druhého výstupu ze stanice a v neposlední řadě snížení energetických nároků provozu metra díky instalaci nejmodernějších, úsporných zařízení,“ dodává Kristen.
„Velmi nás těší, že se můžeme podílet na takto významné a technicky náročné rekonstrukci, která během 852 dnů promění stanici Flora v moderní, komfortní a bezpečnější prostor pro tisíce Pražanů. Navazujeme tím na úspěšnou realizaci rekonstrukce stanice Jiřího z Poděbrad, která byla dokončena v červnu loňského roku, a těší nás, že můžeme pro Dopravní podnik hlavního města Prahy opět realizovat projekt, který zlepší veřejnou dopravu v metropoli. V rámci našich společných aktivit můžeme aktuálně vyzdvihnout kompletní dokončení ražeb stanice Olbrachtova, první stanice na nové trase metra D. Všem kolegům na projektu přejeme hodně štěstí a bezpečnou práci pod ochrannou rukou svaté Barbory, patronky všech, kdo pracují pod zemí,“ uzavírá za zhotovitele Jan Panuška, technický vedoucí oblasti podzemní stavby a technologie ze společnosti STRABAG.
Stanice metra Flora je v rámci trasy A jednou z nejmělčeji uložených, a to v hloubce 25,4 metrů pod povrchem. Jedná se o trojlodní stanici se středovým ostrovním nástupištěm s celkovou délkou 108 metrů. Stanice má čtyři pozemní podlaží – úroveň vestibulu, pod vestibulem, nástupiště + kolejiště a pod nástupištěm. Veřejné prostory tvoří pouze zhruba třetinu stanice, cca 70 % tvoří zázemí pro technologie. Stanice byla uvedena do provozu v roce 1980 v rámci úseku Náměstí Míru – Želivského a doposud neprošla žádnou zásadní rekonstrukcí.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
