Ekologická organizace Bellona ocenila transparentnost Rosatomu v projektu plovoucí JE Akademik Lomonosov

Generální ředitel Bellony Nils Bøhmer tuto exkurzi hodnotil pozitivně: podle něj je Rosatom transparentní při realizaci projektu na stavbu této plovoucí elektrárny.

„Jde o naši první návštěvu plovoucí elektrárny Akademik Lomonosov. Znepokojují nás všechny otázky spojené s činnostmi, které jsou prováděny v rámci tohoto projektu. Palivo zatím nebylo kompletně zavezeno do reaktorů a v první řadě nás bude zajímat, co bude následovat po dokončení této operace a po spuštění této elektrárny,“ řekl Bøhmer. Dále kladně zhodnotil to, že Rosatom na palubu plovoucí elektrárny pozval všechny zájemce bez výhrad, a řekl, že Bellona bude pozorně sledovat pokračování tohoto projektu.

Plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov

V současnosti probíhá zavážení paliva do obou reaktorů plovoucí elektrárny Akademik Lomonosov, které začalo letos v létě. Podle náměstka vedoucího Ředitelství pro výstavbu a provoz plovoucích jaderných elektráren Dmitrije Alexejenka byl první reaktor již plně zavezen palivem a zavážení paliva do druhého reaktoru by mělo být hotovo do konce letošního roku. Poté začnou komplexní zkoušky elektrárny, nyní jsou práce na realizaci projektu hotové z 99,65 %. Nová elektrárna má zahájit provoz v přístavu města Pevěk na sibiřském poloostrově Čukotka v prosinci 2019.

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. Na domácí půdě Rosatom staví 8 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2016 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

autor: Tisková zpráva